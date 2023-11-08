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وزارة التعليم: 8 مواد في الانتساب تخضع للتقويم التكويني

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
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حددت وزارة التعليم ثماني مواد في نظام الانتساب بالمرحلة الثانوية يتم تقويمها تقويمًا تكوينيًا في أعمال واختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

التقويم التكويني


وتتضمن هذه المواد: الكفايات اللغوية والقرآن والتفسير والحديث والتربية الصحية والبدنية والتفكير الناقد والدراسات الاجتماعية والتربية المهنية، والمعرفة المالية، بحيث يتم تقويمها تقويمًا طوال العام ورصد درجتها من 100 بدون وجود اختبار نهائي فيها.

توزيع الدرجات


وأوضحت وزارة التعليم، أن توزيع الدرجات في بقية مواد الانتساب كاللغة الإنجليزية والرياضات والعلوم الطبيعية (الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، وعلم البيئة) والتقنية الرقمية ستكون 40 درجة للمهام الأدائية و60 درجة لاختبار نهاية الفصل.

هذا وتنطلق الأحد القادم الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في مراحل التعليم العام.

أعلنت جامعة الإمام تعلن عن تعليق الاختبارات غدًا الخميس 25 /4 /1445 الموافق 9 /11 /2023م، بسبب انعقاد القمة العربية.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه سيتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة خلال الأسبوع المقبل، وإبلاغ الطلاب والطالبات بالمواعيد الجديد.اضافة اعلان

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