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صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة العدل تقيم المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض

وزارة العدل
وزارة العدل
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 أعلنت وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي؛ إقامة (المؤتمر الدولي للتدريب القضائي) بمدينة الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 7 من شهر مايو الجاري.اضافة اعلان

المؤتمر الدولي للتدريب القضائي

يأتي ذلك بمشاركة عددٍ من معاهد ومراكز التدريب العدلي والقضائي الدولية، وخبراء دوليين في مجال التدريب القضائي والقانوني؛ وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة التوجهات الحديثة للتدريب القضائي والقانوني في عصر التحول الرقمي.

مستقبل التدريب القضائي والعدلي

 ويناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "مستقبل التدريب القضائي في عصر التحول الرقمي"، مستقبل التدريب القضائي والعدلي في ظل التحول الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، وآليات استخدام وسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وأساليب القياس الفعال لأثر التدريب.


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