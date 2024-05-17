الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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عاجل.. إطلاق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على بطاقات "مدى" عبر "أبشر"

الامن العام
الأمن العام
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 أطلق الأمن العام خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".اضافة اعلان
 وأوضح الأمن العام أنه بإمكان المتضررين من المواطنين والمقيمين، الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي، ثم الأمن العام، والضغط على بلاغات الاحتيال المالي، واختيار رفع بلاغ جديد، ثم توضيح طريقة الاحتيال، وكتابة وصف البلاغ، وتفاصيل الحساب البنكي الذي تم التحويل منه، وأخيرًا إكمال البيانات والمرفقات ومراجعة البلاغ.
 وتأتي إتاحة الخدمة امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.




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