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برعاية خادم الحرمين.. الرياض تستضيف مؤتمر مستقبل الطيران الدولي مايو المقبل

خادم الحرمين -. تواصل..
خادم الحرمين الشريفين
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 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، تنظم الهيئة العامة للطيران المدني، مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي في نسخته الثالثة، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024م، بمدينة الرياض.اضافة اعلان

مؤتمر مستقبل الطيران الدولي

 وسيبحث المؤتمر الذي سيشارك فيه أكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة، قضايا قطاع الطيران العالمي، والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتمكين النقل الجوي المتقدم، ومناقشة تعزيز مستوى الربط العالمي.

تحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط

 وسيركز المؤتمر على تمكين جهود مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي والمهم.
 كما سيجمع نُخبة من قادة الدول والمسؤولين التنفيذيين بشركات الطيران العالمية، والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات، وقادة الصناعة، لتشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.
 وكان مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي قد شهد في نسخته الثانية مشاركة (60) دولة، وتوقيع (52) اتفاقية ومذكرة تفاهم، و (116) اجتماعًا ثنائيًّا، وإطلاق عدد من السياسات والإستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، إضافة إلى توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاص.

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