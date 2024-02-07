وزارة الدفاع: توقيع 17 عقداً ومذكرتَي تفاهم مع شركات محلية وعالمية في معرض الدفاع العالمي 2024

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أعلنت وزارة الدفاع اليوم توقيعها 17 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية، خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي 2024.





رفع مستوى الجاهزية العسكرية: اضافة اعلان



ستة عقود مع شركات وطنية وعالمية:



عقداً مع شركة سامي للأنظمة الأرضية السعودية:



عقداً مع شركة تاليس إنترناشيونال العربية السعودية:



عقدًا لصالح القوات البرية:



وتستهدف العقود التي أبرمتها الوزارة، رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.وشهد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، توقيع عقدين بين وزارة الدفاع وشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة، لصالح القوات الجوية.ووقع العقدين من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فهد الجربوع.كما وقعت وزارة الدفاع، ستة عقود مع شركات وطنية وعالمية، جرى في إطارها توقيع اتفاقيات مشاركة صناعية بين هذه الشركات والهيئة العامة للصناعات العسكرية ممثلة في نائب محافظ الهيئة محمد بن صالح العذل، ووقع العقود الأربعة الأولى من قبل الوزارة مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية وممثلي الشركات الدولية، وأُبرم العقد الأول مع شركة إل آي جي نيكس ون الكورية، لصالح قوات الدفاع الجوي، ويشمل توطين تصنيع منظومات متقدمة للدفاع الجوي، إضافة إلى التطوير المشترك لجزئيات من المنظومة، فيما وقع العقد الثاني لصالح قوات الدفاع الجوي مع شركة ريثيون العربية السعودية، إضافة إلى عقدين مع شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، لصالح القوات الجوية.وشهد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، توقيع وزارة الدفاع عقداً لصالح القوات الجوية مع شركة سامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة المحدودة، حيث وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب شركة سامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة المحدودة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالسلام الغامدي.كما وقعت الوزارة عقداً مع شركة سامي للأنظمة الأرضية السعودية، لصالح القوات البرية، وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب شركة سامي للأنظمة الأرضية السعودية الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد.وعلى صعيد متصل، وقَّعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرتي تفاهم الأولى مع شركة لوكهيد مارتن والثانية مع شركة ريثيون للدفاع، لتأمين المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمنظومات لقوات الدفاع الجوي في وزارة الدفاع.وتضمنت العقود التي وقعتها وزارة الدفاع، عقداً لصالح القوات الجوية مع شركة ساب السعودية، وقعه من جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب شركة ساب السعودية الرئيس التنفيذي للشركة أنش ماغنوش لندشتروم.وشملت العقود التي تم توقيعها، عقداً مع شركة الحاج علي حسين رضا، لصالح القوات البرية، وقعه من جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب شركة الحاج علي حسين رضا، رئيس مجلس إدارة الشركة علي حسين علي رضا.وأبرمت الوزارة كذلك، عقداً مع شركة تاليس إنترناشيونال العربية السعودية، لصالح القوات البحرية، وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب شركة تاليس إنترناشيونال العربية السعودية الرئيس التنفيذي للشركة برنارد روكس.وتضمنت العقود الموقعة، عقدين مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، الأول لصالح القوات الجوية، والثاني لصالح القوة المشتركة لدول الساحل G5 لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وقعهما من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد.ووقعت وزارة الدفاع عقدين مع شركة اللؤلؤة الكبيرة الزرقاء، لصالح القوات البرية، وقعهما من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومدير عام الإدارة العامة لقطع الغيار والصيانة والإصلاح بوكالة الوزارة للمشتريات والتسليح اللواء المهندس عطية بن جديع العطية، ووقعهما من جانب شركة اللؤلؤة الكبيرة الزرقاء الرئيس التنفيذي للشركة عبد العزيز السياري.ووقعت الوزارة كذلك عقداً لصالح القوات البرية مع الشركة الحديثة للتقنية، وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب الشركة الحديثة للتقنية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس فرحان بن نايف الفيصل.كما وقعت عقداً مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، لصالح الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة الوزارة لخدمات التميز، وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت» نائب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ماجد العمري.