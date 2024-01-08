عاجل.. شروط التقاعد المبكر ١٤٤٥ .. وخطوات التقديم للحصول عليه

أ أ

يتيح قانون العمل إمكانية الحصول على معاش مبكر لمن يرغب في التقاعد عن العمل وذلك وفق مجموعة من الشروط والأحكام المشددة التي يجب توافرها أثناء تقديم الطلب ويشترط أن يكون المتقدم له الاحقية والصلاحية في طلب التقاعد المبكر. اضافة اعلان





شروط التقاعد المبكر في المملكة ١٤٤٥



خطوات التقديم للحصول على المعاش المبكر



وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة مجموعة من الشروط والضوابط من أجل استحقاق المعاش المبكر وذلك وفق نظام قانون العمل بالمملكة.ولكي تحصل على المعاش المبكر من وظيفتك عليك مراعاة هذه الشروط:1- يشترط قضاء عشرة أعوام في الوظيفة كحد أقصى بدون انقطاع.2- ألا يقل عمر المتقدم بطلب التقاعد المبكر عن ٥٥ عام .3- أن يكون المتقدم بالطلب غير قادراً على العمل بسبب وجود أسباب قطعية ويثبت ذلك بتقديم الأوراق الرسمية.4- يلزم أن يكون تقديم الطلب إلكترونيا عبر منصة صندوق التقاعد في المملكة.5- يشترط الالتزام بكافة الشروط التي وضعتها هيئة المعاشات.6- ضرورة وجود تصريح عمل من هيئة العمل العامة في المملكة العربية السعودية.7- تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في طلب الحصول على المعاش المبكر من الوظيفة.أتاحت هيئة المعاشات الحصول على معاش مبكر للموظفين وفق مجموعة من الشروط قد تعرفنا عليها وذلك في حالة عجز الموظف أو عدم استطاعته على المداومة في العمل.وللحصول على المعاش المبكر ينبغي اتباع مجموعة من الخطوات من أجل الموافقة على الطلب تتمثل هذه الخطوات في الآتي:1- ينبغي الدخول على الموقع الرسمي الخاص بجهاز الموارد البشرية السعودية.2- على المتقدم تعبئة نموذج طلب التقاعد المبكر بالبيانات المطلوبة.3- التأكد من صحة البيانات المدخلة وتحري الدقة في إدخال البيانات الخاصة بالعمل.4- تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في طلب التقاعد المبكر.5- إرسال نموذج الطلب والانتظار قليلا حتى يتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض.