واقعة مذهلة.. فيديو جديد يوثق سقوط "طفلة عفيف" من الطابق الرابع

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تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو جديد يوثق لحظة سقوط طفلة من الطابق الرابع بعفيف.



فيديو جديد لسقوط طفلة عفيف:



سقوط طفلة من الطابق الرابع بعفيف:



ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تسقط على الأرض فيما سارع شخص بحملها، وطلب المساعدة لنقلها إلى المستشفى.وقبل أيام روى أحد المواطنين واقعة تفوق الوصف تكشف - رعاية الله وحفظه- لطفلته، التي سقطت من الطابق الرابع بعفيف.وبحسب ما ذكره المواطن حينها لقناة الإخبارية، فقد سقطت طفلته البالغة من العمر عامين من الدور الرابع على الأرض ونجت بأعجوبة في محافظة عفيف.وأوضح الأب خلال لقائه مع الإخبارية: "ابنتي كانت تلهو مع شقيقتها وتقريبا شقيقتها دفعتها من الشباك، ونجت من الموت ، بحفظ الله".وتابع في حديثه: "لا أعلم ما هو العمل الذي بيني وبين الله أو طاعة الوالدين أو صدقة أو دعوة من الوالدين كانت سببا في نجاة ابنتي".أيضا نوه أن الطبيب قال لي:"وش السر اللي بينك وبين الله، قلت له الله العالم".فيما ذكر شاهد عيان على الواقعة: "كنت أجلس على الكرسي وشعرت بشيء سقط على الأرض، واعتقدت أن الطفلة توفيت، وحملتها من على الأرض ووجدتها تتنفس وطلبت المساعدة لإحضار سيارة لإسعافها سريعا".