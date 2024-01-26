عاجل.. سكني يوضح مدى إمكانية حصول مستفيدي الضمان على الدعم

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات، بشأن مدى إمكانية حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي على الدعم السكني.

جاء ذلك في رد من سكني عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية حصول والده وهو من مستفيدي الضمان على الدعم السكني. اضافة اعلان





الدعم السكني لمستفيدي الضمان



إيداع دعم سكني



دعم سكني



شروط الحصول على الدعم السكني



وأجاب سكني بقوله : "حياك الله.. كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني".وأضاف سكني أنه سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.وأعلن صندوق التنمية العقارية، في وقت سابق، إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2024.يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملّك السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 965 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح العقود التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2024 بلغ نحو 55.9 مليار ريال.وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، إن إجمالي المستفيدين من برامج الدعم السكني والممكنات والبرامج الداعمة بلغ أكثر من 755 ألف مستفيد خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2023، مؤكدًا استمرارية الدعم السكني وتنويع الحلول التمويلية والسكنية بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المستفيدين للمسكن الملائم.يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 - أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 - كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 - كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 - إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 - أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 - ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.7- أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.8 - ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.9 - ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .10 - أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.