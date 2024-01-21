الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل أراضي المنح والمخططات السكنية المجانية متاحة في تبوك؟ سكني يوضح

سكني
برنامج سكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل برنامج سكني مع تساؤل أحد المستفيدين بشأن الدعم السكني وأراضي المنح المجانية في منطقة تبوك.

أراضي المنح المجانية والدعم السكنياضافة اعلان


وأجاب برنامج سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين بقوله: "يمكنك زيارة صفحة مخططات الأراضي السكنية للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمخططات المتاحة في مختلف مناطق المملكة".
وأضاف سكني "أنه يمكن الحجز في المخطط المناسب في حال وجود شاغر، وسنعمل على توفير المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة اضغط هنا .

ومن الأسباب التي تؤدي لإبعاد المستفيد عن الدعم ما يلي:


أسباب عدم الأهلية:



1- وجود ضريبة مسجلة في السجل التجاري الخاص بالعائلة، تتجاوز هذه الضريبة الحد الأدنى المسموح للحصول على الدعم.
2- وجود بعض المشاكل في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.
3- عدم توظيف أحد المستفيدين في القطاع الحكومي بالمملكة.
4- عدم تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة بالكامل.
5- عدم البحث عن فرصة عمل بجدية من قبل المستفيد.
6- عدم إضافة جميع المستفيدين.
7- زيادة الدخل الشهري الخاص بالمستفيد عن الحد المسموح.
8- رفض المستفيد طلب الإضافة وعدم قبوله كمستفيد.
9- البقاء خارج المملكة العربية السعودية لمدة تتجاوز أكثر من 12 شهرا.
10- امتلاك المستفيد لأكثر من سيارة خاصة.
11- إذا لم يقدم المستفيد عقد إيجار إلكتروني خاص بالمكان الذي يسكن به.
12- إذا كان المستفيد مقيم في أي من أديره الإيواء.
13- إذا سن المستفيد أقل من 18 عاما.
14- إذا دخل المستفيد من الضمان الاجتماعي السجن.

شروط الدعم الإسكاني للمطلقات والأرامل

أتاحت وزارة الإسكان برامج لدعم السيدات المطلقات والأرامل ممن لا يمتلكون سكن خاص لهم ولا تتوفر لهم الاستطاعة المالية لتوفيره، عند توفر الشروط اللازمة وهى كالتالي:
1ـ التمتع بالجنسية السعودية.
2ـ بالنسبة للمطلقة لا يكون مر أقل من عامين على وقت الطلاق، وبالنسبة للأرملة فلا توجد قيود.
3ـ عمر المطلقة لا يقل عن 25 عام، أما الأرملة فلا قيود عليها.
4ـ عدم امتلاك منزل باسم المتقدمة.
5ـ يجب أن تكون السيدة مُقدمة بإحدى برامج الضمان الاجتماعي.
6ـ وجود مستندات تثبت الطلاق أو وفاة الزوج.
7ـ لا تكون مستفيدة من أي صورة من صور الدعم العقاري.

اقرأ أيضا

قرار عاجل لـ "الموارد البشرية" و"الإسكان" بشأن توطين المهن الهندسية

تنبيه مهم من "التعليم" بخصوص جداول اختبارات نهاية الفصل الدارسي الثاني

بـ8 مسارات.. افتتاح مشروع نفق الدرعية الرابط بين الدائري الغربي والشمالي للرياض (فيديو)

الدفاع المدني بالخبر يخمد حريفًا في مدرسة

فتح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سكني 5:38 م الخميس، 18 يناير 2024

سكني يكشف تأثير الضمان الاجتماعي على استحقاق المواطن للإسكان التنموي

سكني 5:21 م الأربعاء، 10 يناير 2024

مواطن من أبها يسأل عن منتجات الدعم.. و"سكني" يتفاعل

سكني 2:31 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

توضيح من سكني بشأن شروط التقديم على الدعم.. ماذا عن منزل السكن؟

سكني 10:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. سكني: يمكن للأرامل الاستفادة من الدعم السكني بشرط

اقرأ أيضا

ريالات سعودية
3:14 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. صرف الدفعة الثانية من الإعانة المالية لأكثر من 262 ألف طالب وطالبة

حاث المخواه
3:08 م الأحد، 21 يناير 2024

تفاصيل إصابة 9 معلمات وطلاب في حادث المخواة

GEG43gzXAAAcK6p
2:56 م الأحد، 21 يناير 2024

"المسند" يكشف سر عدم تجانس الغلاف الجوي المحيط بالأرض

GEXHMm0WgAAv8QL
2:43 م الأحد، 21 يناير 2024

لخلل خطير.. وزارة التجارة تستدعي 25 مركبة مرسيدس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سكني
5:40 م الأحد، 21 يناير 2024

هل أراضي المنح والمخططات السكنية المجانية متاحة في تبوك؟ سكني يوضح

طلاب المدارس
5:16 م الأحد، 21 يناير 2024

تبدأ الأحد القادم.. إجازة مطولة لجميع الطلاب والكوادر الإدارية والتعليمية

images
4:47 م الأحد، 21 يناير 2024

قرار عاجل لـ "الموارد البشرية" و"الإسكان" بشأن توطين المهن الهندسية

ريالات سعودية
3:14 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. صرف الدفعة الثانية من الإعانة المالية لأكثر من 262 ألف طالب وطالبة

شركة روشن السعودية
2:08 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. بشرى للخريجين.. "روشن" تفتح باب التقديم لوظائف شاغرة في مختلف التخصصات

وزارة التعليم السعودية
1:51 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم