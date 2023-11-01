هل هناك فرق بين الأنفلونزا والزكام؟ "سعود الطبية" توضح

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أن أعراض عدوى الأنفلونزا والزكام، تتشابه، وأنه من الصعب التفريق بينهما.





الأنفلونزا تصيب الأنف والحنجرة والرئتين اضافة اعلان



الأعراض الشائعة للأنفلونزا



أعراض الزكام



مضاعفات الأنفلونزا



لا يوجد لقاح للوقاية من الزكام



إرشادات مهمة في فصل الشتاء



الوقاية خير من العلاج



وأوضحت أن الأنفلونزا تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز التنفسي ويختلف هذا النوع من الأنفلونزا عن فيروسات أنفلونزا المعدة، التي تسبب الإسهال والقيء، أما الزكام فمرض يصيب الأنف والحلق.وأضافت أن الأعراض الشائعة للأنفلونزا تشمل: الحمى وآلام العضلات والشعور بالقشعريرة، والتعرق والصداع والسعال الجاف والمستمر، وضيق النفس والتعب والضعف ورشح الأنف أو احتقانه، كذلك التهاب الحلق وألم في العين، والقيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنة بالبالغين.أما أعراض الزكام فتبدأ بعد التعرض للفيروس المسبب له بمدة يوم إلى 3 أيام، وتتباين الأعراض من حالة إلى أخرى وقد تشمل سيلان الأنف أو احتقانه والتهاب أو حكة في الحلق والسعال والعطاس وشعور عام بالاعتلال، أو أوجاع خفيفة في الجسم أو صداع خفيف وحمى خفيفة.ونوّهت بأن من مضاعفات الأنفلونزا التهاب الرئة والتهاب الشعب الهوائية ونوبات احتدام الربو ومشاكل القلب والتهابات الأذن ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، أما مضاعفات الزكام فتشمل التهاب الأذن الوسطى والربو والتهاب الجيوب الأنفية.وأكدت بأنه لا يوجد لقاح للوقاية من الزكام لكن يمكن اتباع سلوكيات لمنع انتشار الفيروس والوقاية منه ومنها: غسل اليدين جيدًا لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وإذا لم يتوفر الماء والصابون فاستخدم معقمًا كحوليًا لليدين يحتوي على كحول بنسبة 60% على الأقل.وينبغي تعريف الأطفال بأهمية غسل اليدين وعدم لمس العينين أو الأنف أو الفم بيد غير مغسولة، كذلك تنظيف الأسطح وتطهيرها، وذلك يشمل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والأجهزة الإلكترونية وأسطح المطبخ ودورة المياه.ويجب تغطية الفم والأنف أثناء السعال، باستخدام مناديل ورقية والتخلص منها فورًا وعدم مشاركة الأغراض الخاصة مع باقي أفراد العائلة، والابتعاد عن المصابين بنزلات الزكام، وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة والحصول على قدر كاف من النوم.وشددت على أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، حيث يمكنه خفض احتمال الإصابة، كذلك خفض احتمال الإصابة بمضاعفات مرضية خطيرة والحاجة إلى البقاء في المستشفى.