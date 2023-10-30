بداية نجم "السماك".. خبير طقس يُحذر من انتشار هذه الأمراض بسبب التقلبات الجوية

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من التقلبات الجوية التي تشهدها أجواء المملكة وتسبب انتشار بعض الأمراض.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك، وأيامه 13 يومًا. اضافة اعلان





نجم السماك وانتشار أمراض الحساسية



أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة على الرياض والحدود الشمالية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأضاف أن السماك هو النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية، وأن أهم ظواهره المناخية تتلخص في الآتي:1 - غزير المطر إن قدر الله فيه أمطار.2 - تقل الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.3 - تزداد فيها برودة الأجواء ليلاً ؛وتخف الحرارة نسبيًا نهارًا.4 - تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة "نزلات البرد من زكام وأنفلونزا"، بسبب التقلبات الجوية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم والجوف.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.