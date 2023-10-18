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الزعاق: نعيش حاليا الفصول الأربعة في يوم واحد

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الزعاق
أ أ
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قال الدكتور خالد الزعاق إن هذه الأيام تشهد الفصول الأربعة معا، قائلا "في هذه الأيام إلى دخول الشتاء الفعلي في شهر ديسمبر، نعيش أجمل الأيام، بما يسمى بموسم "الوسم".اضافة اعلان


المواسم الأربعة


وأضاف "الزعاق" في مقطع فيديو: "خلال هذه الأيام تهب رياح النسيم الباردة في الصباح الباكر، ونستقبل السحب القادمة من هضبة البحيرات ومن الشرق الأوسط ومن بحر العرب ومن البحر الأحمر".

وتابع: "سنعيش الربيع في أول الصباح ونعيش الهريف في العصرونعيش البوادر الشتوية في آخر الليل".

السحب الشتوية:
في وقت سابق، قال خبير الطفس والمناخ خالد الزعاق إن السحب لها مسارات محددة على حسب فصولها، مؤكدا أن السحب الصيفية تأتي من الجهة الشرقية.

وأضاف في مقطع فيديو أن السحب الشتوية تأتي من الجهة الغربية وفي حال المواسم الانتقالية تتذبذب حركة السحب فتارة تاتي من الشرق وتأتي تارة أخرى من الغرب.

وتابع: "سحب الوسم إذا كانت منفردة تسمى بمقلايد الوسم ومفردها قلادة وإذا كانت كثيرة تسمى بمرابيع الوسم وهي التي تنتج في أول الزمن".
الشهور العربية:

في وقت سابق، قال " الزعاق" إن  الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية يسمى ربيع الآخر، وسمي بذلك لأنه كان يقع في موسم الخريف، فالعرب القدماء يسمون الربيع خريفا.

وأضاف أن الشهور العربية كانت تتوائم مع مسمياتها "ربيع الأول وربيع الاخر" دلالة على الربيع الصيفي ورمضان من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.

وتابع: "شهر ربيع الآخر يتزامن دخوله مع موسم الوسم، فخلاله يستمر الهبوط التدريجي وبعد 50 يوما يبدأ دخول موسم الشتاء".

آخر سهيل 

في وقت سابق، قال  "الزعاق"؛ إننا سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق خلال الـ 78 يوما المقبلة.

وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس"، : تشمل 13 يوماً من آخر سهيل، و52 يوماً من الوسم، و13 يوماً من أول المربعانية "أكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر".

وتابع: نحن الآن نعيش في الأيام الأخيرة من موسم سهيل وخلالها تبدأ تنكمش الرطوبة على جميع السواحل والتي تشهد في كل يوم منها أجواء الفصول الأربعة.

واستكمل : نعيش الخريف في آخر العصر، ونعيش الربيع في أول الصباح، والقيظ في عز الظهر، والبوادر الشتوية في آخر الليل.

ولفت إلى أن المناطق الشمالية "طريف وعرعر وتبوك والجوف" وحائل والمناطق الجنوبية "الباحة وعسير وأبها" يشبون النار من باب الوناسة بآخر الليل.

وأضاف أن أمطار الـ 78 يوماً المقبلة تعد الأفضل في العام على الإطلاق لأنها تنبت جميع أنواع الحشائش البرية.


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