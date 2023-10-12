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هل الإنترنت والجوال من حقوق العاملة المنزلية؟

2023-10-12_01-17-29
مناقشة حول العمالة
أ أ
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أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، أن خدمة الإنترنت والجوال الذكي ليست من حقوق العاملة المنزلية، وإنما لها حق التواصل فقط.

نصوص اللائحة:اضافة اعلان


وأشار خلال لقاء له مع قناة "السعودية" - إلى أن اللائحة ذكرت فقط، إعطاء العامل والعاملة، الحق للتواصل مع أسرتهم في أوقات محددة.

وأضاف: " لم تنص اللائحة على توفير جوال للعاملة، وإعطائها جوال أو الإنترنت يكون ذلك برغبة الأسرة كنوع من الهدية لها إذا كانت جيدة في عملها" .

ووضع قانون العمل قوانين وضوابط للعمالة المنزلية التي توضح الواجبات والالتزامات التي تقع على عاتق عامل الخدمة المنزلية أهمها ما يلي:

تأدية العمل المتفق عليه بعناية وإتقان.
الالتزام بالعمل وعدم ترك الخدمة بدون سبب مشروع.
تنفيذ أوامر وتعليمات صاحب العمل والأسرة ضمن حدود العمل المتفق عليه في العقد.
حماية ممتلكات ومقتنيات صاحب العمل وأسرته.
الحفاظ على سلامة صاحب العمل وأفراد أسرته.
الأمانة والسرية للحفاظ على أسرار صاحب العمل وأفراد أسرته، وعدم الافصاح عن أية معلومات تدور داخل المنزل للغير.
عدم المساس بكرامة صاحب العمل وأفراد أسرته، وعدم التدخل في أمورهم الخاصة.
احترام الدين الاسلامي والالتزام بالأنظمة المعتمدة في المملكة السعودية.
ينتهي عقد العمالة المنزلية بوفاة أحد الطرفين صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية، ولأسرة صاحب العمل الحق في الإبقاء على عامل الخدمة المنزلية بعد وفاة صاحب العمل، وذلك بعد مراجعة مكتب العمل وتغيير اسم صاحب العمل.

وفي ظل اهتمام المملكة بحماية العمالة المنزلية، تم إصدار العديد من النصوص التي تحمي حقوق عامل الخدمة المنزلية في نظام العمل التي تتضمن ما يلي:

يحصل عامل الخدمة المنزلية على رعاية طبية وصحية وفقًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة في المملكة .
يحق لعامل الخدمة المنزلية الحصول على فترات راحة خلال يوم العمل، وذلك بمدة لا تقل عن 9 ساعات في اليوم الواحد.
يحصل عامل الخدمة المنزلية على يوم للراحة الأسبوعية بالاتفاق مع صاحب العمل.
يحصل عامل الخدمة المنزلية على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم في العام الواحد على أن يتم تقديم وثيقة طبية لإثبات حالته الصحية، وحاجته إلى الحصول على إجازة.
لا يحق لصاحب العمل الخصم من راتب عامل الخدمة المنزلية إلا في حالات خاصة على ألا تتجاوز قيمة الخصم نصف راتب العامل مثل سداد سلفة حصل عليها من صاحب العمل، تكاليف التلف الذي سببه عن طريق العمد أو الإهمال، تنفيذ حكم قضائي صادر ضده على أن يكون القرار بخصم لا يزيد على نصف الراتب.
يحصل عامل الخدمة المنزلية على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم بعد مرور سنتين في الخدمة لدى صاحب العمل.
يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة بعد الاستمرار في الخدمة لأربع سنوات متصلة.
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية عند الحاجة، وإجازة سنوية مدفوعة بعد مضي عامين في العمل.

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