الآن.. موجة كثيفة من الضباب تجتاح النماص في عسير (فيديو)

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قبل مغرب اليوم الجمعة 12 من رمضان، غطى الضباب محافظه النماص بمنطقة عسير جنوب المملكة، مما أدى إلى بطء في الحركة المرورية.





الضباب الكثيف يغطي محافظة النماص



أمطار غزيرة على القصيم والرياض



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



تقلبات جوية وأمطار على هذه المناطق



وتُعد محافظة النماص من المناطق المرتفعة بالمملكة، حيث لا يزال الضباب الذي صاحبته تيارات هوائية باردة يخيم على المحافظة إلى الآن.فيما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وأوضحت أن الحالة المتوقعة تشمل منطقة عسير ومكة والرياض والباحة وعسير وجازان والجوف وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية.