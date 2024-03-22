الجمعة، 12 رمضان 1445 ، 22 مارس 2024

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الآن.. موجة كثيفة من الضباب تجتاح النماص في عسير (فيديو)

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الضباب يجتاح النماص
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قبل مغرب اليوم الجمعة 12 من رمضان، غطى الضباب محافظه النماص بمنطقة عسير جنوب المملكة، مما أدى إلى بطء في الحركة المرورية.اضافة اعلان

الضباب الكثيف يغطي محافظة النماص

وتُعد محافظة النماص من المناطق المرتفعة بالمملكة، حيث لا يزال الضباب الذي صاحبته تيارات هوائية باردة يخيم على المحافظة إلى الآن.


أمطار غزيرة على القصيم والرياض

فيما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.


تقلبات جوية وأمطار على هذه المناطق

 وأوضحت أن الحالة المتوقعة تشمل منطقة عسير ومكة والرياض والباحة وعسير وجازان والجوف وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية.

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