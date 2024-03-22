الآن.. موجة كثيفة من الضباب تجتاح النماص في عسير (فيديو)

أ أ
قبل
مغرب اليوم الجمعة 12 من رمضان، غطى الضباب محافظه النماص بمنطقة عسير جنوب المملكة،
مما أدى إلى بطء في الحركة المرورية.
الضباب
الكثيف يغطي محافظة النماص وتُعد
محافظة النماص من المناطق المرتفعة بالمملكة، حيث لا يزال الضباب الذي صاحبته
تيارات هوائية باردة يخيم على المحافظة إلى الآن.
أمطار
غزيرة على القصيم والرياضفيما
تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله
متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية
الأفقية وصواعق رعدية.
فيديو | الآن.. محافظة النماص تشهد موجة كثيفة من الضباب#الإخبارية pic.twitter.com/zk6UiI3EBB— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 22, 2024