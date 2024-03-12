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"هدية" تقدم أكثر من مليوني وجبة إفطار صائم وسحور في رمضان بالحرمين الشريفين

وجبة إفطار صائم
جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية
أ أ
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 بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في غرة رمضان بتنفيذ خطتها الموسمية لتقديم وجبات إفطار صائم ووجبات السحور؛ لضيوف الرحمن بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار جدة، والمنافذ الحدودية البرية.اضافة اعلان
ويشمل توزيع إفطار الصائم أيضا المسجد الحرام وساحاته والمسجد النبوي، ومواقف السيارات، وطرق مرور المعتمرين والزوار.

وجبة إفطار الصائم

 وأبان الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي بن مصلح الحتيرشي، أن الجمعية بدأت من أول ليالي الشهر الفضيل في تنفيذ خطتها لتقديم ما يتجاوز مليونين ومئة ألف وجبة إفطار صائم ووجبة سحور في نقاط الاتصال من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.
وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار وأماكن حضورهم، بالشراكة والتعاون مع عدة جهات عاملة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن.

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