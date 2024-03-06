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"تعليم جازان" يعتمد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي لشهر رمضان

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الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان
أ أ
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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي بتعليم جازان وتعليم صبيا لشهر رمضان المبارك للعام 1445هـ.

وذلك لمدارس الفترة الصباحية ومدارس الفترة المسائية ومدارس التعليم المستمر.

إضافة إلى التوقيت الزمني لبدء الدوام بالإدارة العامة للتعليم بجازان وتعليم صبيا ومكاتب التعليم التابعة لهما.

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التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي لشهر رمضان

 وأوضحت الإدارة أن بداية اليوم الدراسي لمدارس الفترة الصباحية سيكون من التاسعة والنصف صباحًا ومدارس الفترة المسائية الواحدة مساءً، أما مدارس التعليم المستمر التاسعة مساءً.

تحديد ساعات العمل لجميع الموظفين

 وأضافت الإدارة أن ساعات العمل لجميع الموظفين بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وإدارة تعليم صبيا ومكاتب التعليم التابعة لهما، بمعدل خمس ساعات تبدأ من العاشرة صباحًا إلى الثالثة مساءً.


يأتي هذا في وقت أعلنت فيه العديد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، حيث تتراوح مواعيد الحضور من الـ 9 إلى 10 صباحًا.

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