عاصفة رملية تصل شمال المملكة.. وتحذير عاجل من الأرصاد (فيديو)

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وصلت عاصفة رملية قوية لشمال المملكة، حيث حذر المركز الوطني للأرصاد من انعدام لشبه انعدام في الرؤية الأفقية في أجزاء من محافظتي القريات وطريف. اضافة اعلان





أمطار متوسطة إلى عزيزة



طقس اليوم:



وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر اليوم أيضا إنذاراً باللون الأحمر، على منطقي عسير وجازان.وقال إن السحب الركامية الرعدية تبدأ بالتكون على مرتفعات منطقتي عسير وجازان، ويزداد تكونها خلال الساعات القادمة لتؤثر على السهول الساحلية.وتمتد هذه السحب الرعدية حتى السواحل يصحبها ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركزأننا نأمل أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية نظرا لخطورة السيول والسيول المنقولة، ومتابعة الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.كما أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأصفر على منطقة مكة المكرمة، حيث توقع هطول أمطار سقوط أمطار.وأوضح أن تلك الحالة يصاحبها رياح وتدني في مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وبحسب المركز ، تبدأ تلك الحالة في الساعة الثالثة وتنتهي في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد.

فيديو متداول على حساب جريدة الرياض على منصة إكس " تويتر سابقاً" من متابعة- هايل الشراري

