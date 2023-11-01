تعرف على أكثر المناطق تسجيلا لمياه الأمطار خلال 12 ساعة

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شهدت العديد من مناطق المملكة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، أمس الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.





تسجيل ملايين الأمتار المكعبة من المياه اضافة اعلان



الدمام وعسير والرياض



المركز الوطني للأرصاد



منطقة الرياض



وفي عرعر وأم الخنصر بالحدود الشمالية تم تسجيل 1.8 مليون متر مكعب من الأمطار، بينما في الرس ودخنة بالقصيم تم تسجيل 0.2 mm.وفي الدمام بالمنطقة الشرقية تم تسجيل 2.8 mm وفي الحناكية والحسو بالمدينة المنورة تم تسجيل 0.4 mm، أما في الطائف والهدا بمكة فتم تسجيل 0.2 mm..وفي عسير تم تسجيل 14.2 mm ، بينما في الرياض تم تسجيل 1.4 mm من مياه الأمطار.في سياق متصل، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة عرعر ومحافظات (طريف رفحاء والعويقيله ) ومركز حزم الجلاميد.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء.نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض,من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة - بمشيئة الله تعالى -.وتشمل الحالة العاصمة الرياض، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والزلفي، والغاط، وشقراء، والمجمعة، وثادق، ومرات، وضرماء.من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.