تنبيه مهم من "المرور" للسائقين عند هطول الأمطار

أ أ
كشفت إدارة المرور عن عدة خطوات يجب على السائقين الالتزام بها عند هطول الأمطار.
4 خطوات:
وأوضح "المرور" أن هذه الخطوات هي كالتالي:
1- تمهل وخفف السرعة
2- اخرص على استخدام المساحات
3- حافظ على مسافة أمان كافة بينك وبين المركبات الأخرى
4- استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.
القيادة على الطرق المنحدرة
في وقت سابق، حذرت إدارة المرور، من خطورة القيادة على الطرق المنحدرة، وأكدت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة، التي تحقق الأمان وتمنح السلامة.
وأشار المرور في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر" على وجود 8 خطوات لا بد من اتباعها للقيادة الآمنة في الطرق المنحدرة.
8 خطوات تؤمن القيادة على الطرق المنحدرة
1ـ أثناء القيادة بالطرق المنحدرة يجب اتخاذ تدابير السلامة المرورية التالية:
2ـ توقف جانبا في مكان آمن حال هطول الأمطار الغزيرة ، لا يمكن معه متابعة السير،
3ـ خفض السرعة كون السرعة أكثر العوامل المساعدة على الانزلاق.
4ـ المحافظة على مسافة أكثر أمانا من الحالات المعتادة
5ـ التأكد من سلامة المساحات والمصابيح واستعمالها بما يناسب حالة الجو
6ـ تأكد من سلامة الإطارات ، فالإطارات المتآكلة أكثر عرضة للانزلاق.
7ـ الإمساك بمقود السيارة بكلتا اليدين والالتزام بالمسار المحدد
8ـ استعمال الغيار الثقيل.
القيادة الآمنة أثناء المطر تساهم في تجنب الحوادث وتضمن سلامة الجميع. #المرور_السعودي pic.twitter.com/l0lh1nWCaD— المرور السعودي (@eMoroor) November 6, 2023