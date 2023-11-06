تنبيه مهم من "المرور" للسائقين عند هطول الأمطار

أ أ

كشفت إدارة المرور عن عدة خطوات يجب على السائقين الالتزام بها عند هطول الأمطار.





4 خطوات:



اضافة اعلان

القيادة على الطرق المنحدرة



8 خطوات تؤمن القيادة على الطرق المنحدرة



وأوضح "المرور" أن هذه الخطوات هي كالتالي:1- تمهل وخفف السرعة2- اخرص على استخدام المساحات3- حافظ على مسافة أمان كافة بينك وبين المركبات الأخرى4- استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.في وقت سابق، حذرت إدارة المرور، من خطورة القيادة على الطرق المنحدرة، وأكدت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة، التي تحقق الأمان وتمنح السلامة.وأشار المرور في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر" على وجود 8 خطوات لا بد من اتباعها للقيادة الآمنة في الطرق المنحدرة.1ـ أثناء القيادة بالطرق المنحدرة يجب اتخاذ تدابير السلامة المرورية التالية:2ـ توقف جانبا في مكان آمن حال هطول الأمطار الغزيرة ، لا يمكن معه متابعة السير،3ـ خفض السرعة كون السرعة أكثر العوامل المساعدة على الانزلاق.4ـ المحافظة على مسافة أكثر أمانا من الحالات المعتادة5ـ التأكد من سلامة المساحات والمصابيح واستعمالها بما يناسب حالة الجو6ـ تأكد من سلامة الإطارات ، فالإطارات المتآكلة أكثر عرضة للانزلاق.7ـ الإمساك بمقود السيارة بكلتا اليدين والالتزام بالمسار المحدد8ـ استعمال الغيار الثقيل.