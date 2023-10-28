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"المرور": طرح مزاد اللوحات الإلكترونية.. غدًا

اللوحات المميزة
المرور
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أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.اضافة اعلان

خطوات التسجيل:


وفيما يخص خطوات التسجيل، أضافت أنه يتم الدخول عبر منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي ثم اختيار المرور ثم اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.

حزام الأمان


نصحت إدارة المرور بالالتزام بحزام الأمان باعتباره وسيلة مهمة لضمان سلامة قائد المركبة والمرافقين له .


الالتزام بالحزام:

وأوضح أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:


1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.
2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة
3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرها


حمولة زائدة:

في وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات النقل الخفيف.
وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.


السرعة الزائدة


وتحذر الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق.
وقالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.




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