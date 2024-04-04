الخميس 25 رمضان .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة
“تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 25 رمضان
1445 هجرية، الموافق 4 أبريل 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الخميس 25 رمضان 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:59.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:57 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 25 رمضان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:53
المدينة – 4:51
الرياض – 4:22
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:25
الرياض – 11:57
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:49
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:37
المدينة – 6:40
الرياض – 6:11
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:37
المدينة – 8:40
الرياض – 8:11