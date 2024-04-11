مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ثاني أيام عيد الفطر المبارك

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تقدم صحيفة
“تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 2 شوال 1445
هجرية، الموافق 11 أبريل 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الخميس 2 شوال 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:58 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:32.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:49 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:28 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 2 شوال 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:47
المدينة – 4:43
الرياض – 4:14
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:22
المدينة – 12:23
الرياض – 11:55
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:52
الرياض – 3:23
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:39
المدينة – 6:43
الرياض – 6:14
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:09
المدينة – 8:13
الرياض – 7:44