مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ثاني أيام عيد الفطر المبارك

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 2 شوال 1445 هجرية، الموافق 11 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الخميس 2 شوال 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:58 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:32.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:49 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:28 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 2 شوال 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:47المدينة – 4:43الرياض – 4:14○ موعد أذان الظهرمكة – 12:22المدينة – 12:23الرياض – 11:55○ موعد أذان العصرمكة – 3:47المدينة – 3:52الرياض – 3:23○ موعد أذان المغربمكة – 6:39المدينة – 6:43الرياض – 6:14○ موعد أذان العشاءمكة – 8:09المدينة – 8:13الرياض – 7:44