الجمعة، 26 رمضان 1445 ، 05 أبريل 2024

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الجمعة 26 رمضان .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 26 رمضان 1445 هجرية، الموافق 5 أبريل 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 26 رمضان 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:59.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:52
المدينة – 4:49
الرياض – 4:21
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:25
الرياض – 11:56
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:49
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:37
المدينة – 6:40
الرياض – 6:12
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:37
المدينة – 8:40
الرياض – 8:12


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