الجمعة 26 رمضان .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 26 رمضان 1445 هجرية، الموافق 5 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:59.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:52المدينة – 4:49الرياض – 4:21○ موعد أذان الظهرمكة – 12:24المدينة – 12:25الرياض – 11:56○ موعد أذان العصرمكة – 3:49المدينة – 3:53الرياض – 3:25○ موعد أذان المغربمكة – 6:37المدينة – 6:40الرياض – 6:12○ موعد أذان العشاءمكة – 8:37المدينة – 8:40الرياض – 8:12