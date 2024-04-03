الأربعاء 24 رمضان .. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 24 رمضان 1445 هجرية، الموافق 3 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 24 رمضان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:07 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:58.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:59 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:53 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 24 رمضان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:54المدينة – 4:52الرياض – 4:23○ موعد أذان الظهرمكة – 12:24المدينة – 12:25الرياض – 11:57○ موعد أذان العصرمكة – 3:50المدينة – 3:53الرياض – 3:25○ موعد أذان المغربمكة – 6:37المدينة – 6:39الرياض – 6:11○ موعد أذان العشاءمكة – 8:37المدينة – 8:39الرياض – 8:11