الأربعاء، 24 رمضان 1445 ، 03 أبريل 2024

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الأربعاء 24 رمضان .. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 24 رمضان 1445 هجرية، الموافق 3 أبريل 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 24 رمضان 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:07 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:58.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:59 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:53 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 24 رمضان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:54
المدينة – 4:52
الرياض – 4:23
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:25
الرياض – 11:57
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:50
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:37
المدينة – 6:39
الرياض – 6:11
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:37
المدينة – 8:39
الرياض – 8:11

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