الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

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مواعيد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني بجامعة أم القرى (التفاصيل والشروط)

جامعة ام القرى
جامعة أم القرى
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أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن موعد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني من العام 1445هـ.
وأضافت، أمس الأحد، أنه من المقرر أن يبدأ التقديم بجامعة أم القرى يوم الثلاثاء 16/4/1445هـ الموافق 31/10/2023م، وينتهي يوم الخميس 18/4/1445هـ الموافق 2/11/2023م.


ويتم التقديم من خلال البوابة الأكاديمية للطلبة عبر أيقونة الحذف والإضافة فقط والتي ستتاح وفقًا للتفاصيل والتسلسل التالي الموضح كما يلي:


الشروط العامة للقبول


وأوضحت الجامعة أن الشروط العامة للقبول، تتمثل في:
-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-حاصلاً على منحة دراسية للدراسات العليا.
-حاصلاً على تقدير جيد جداً في الدرجة العلمية في درجة البكالوريوس.
-حاصلاً على ذلك المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها.

شروط معادلة الشهادة

 ويشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة، والحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات للجامعيين على:
1- أن لا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار خمس سنوات، كما حددت الدرجة لذلك في (65) درجة كحد أدنى للتقدم على برنامج الدبلوم العالي، و(70) درجة كحد أدنى للتقدم على برامج الماجستير.
2 - اجتياز الاختبار التحريري المقدم من القسم، إلى جانب الحصول على درجة (450) في اختبار TOEFL أو درجة (5) في اختبار IELTS كحد أدنى للتقدم على برامج الماجستير في التخصصات العلمية والهندسية والحاسوبية والطبية، وللكليات رفع الحد الأدنى لشرط اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات التخصص ضمن الشروط الخاصة للقبول عند الإعلان.
3- يستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدمين الحاصلين على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة فيها هي اللغة الإنجليزية.

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