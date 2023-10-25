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صحيفة تواصل الالكترونية

بـ"أم القرى".. دورة تدريبية في تطوير المهارات المهنية لموظفي "مدن"

جامعة ام القرى
جامعة أم القرى
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نظَّم معهد البحوث والدِّراسات والخدمات الاستشاريَّة في جامعة أمِّ القُرى اليوم, دورة تدريبيَّة بعنوان "المهارات الأمنيَّة لرجال الأمن"؛ لمنسوبي الهيئة المدن الصِّناعيَّة ومناطق التقنية "مدن".اضافة اعلان

سلسلة من الدورات التدريبية

 ويأتي ذلك استكمالًا لسلسلة الدَّورات التَّدريبيَّة لبرنامج مهارات؛ الذي يقيمه صندوق تنمية الموارد البشريَّة "هدف"؛ بالشَّراكة مع الجامعة لموظفي القطاع الخاصّ والقطاع غير الرّبحي.

تنمية الاستقرار الوظيفي


 وتهدف الدَّورات التَّدريبيَّة إلى تطوير المهارات المتنوِّعة لدى الموظَّفين بما يتناسب مع التَّسارع المهني في سوق العمل، وتنمية الاستقرار الوظيفي الذي يحفظ لأصحاب العمل الموارد البشـريَّة الوطنيـَّة المؤهَّلة، وتنمية وتطوير الحس الأمني لدى رجال الأمن.
كما تهدف لتطوير قدرتهم على تقييم وتحليل المخاطر على مستوى المنشأة؛ بما يسهم في زيادة كفاءتهم لأداء الأعمال والمهام الموكَّلة إليهم، وتزويدهم بمهارات الاتصال والتَّواصل الفعَّال؛ إضافة إلى التَّعريف بالمصطلحات الأمنيَّة، وأنواع المنشآت، وتصنيفها من حيث الكوادر البشريَّة، والتَّجهيزات الفنية أمنيًّا.


تنويع البرامج التَّدريبيَّة المهنيَّة


 وتسعى الجامعة من خلال شراكتها مع صندوق تنمية الموارد البشريَّة "هدف", إلى تنويع البرامج التَّدريبيَّة المهنيَّة لتشمل قطاع: الإدارة، والتَّسويق، والمحاسبة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والسِّياحة، والصِّناعة، والصِّحة، والتَّعليم، والماليَّة، والقطاع غير الرّبحي.

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