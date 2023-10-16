لـ 50 ساعة.. جامعة أمّ القرى تُقيم برنامجًا تدريبيًا في إدارة الحشود

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أقامت جامعة أمِّ القُرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية؛ برنامجًا تدريبيًا؛ بعنوان: "آلية التعامل مع الحشود البشرية في منظومة الحج والعمرة والزيارة". اضافة اعلان





أهم أهداف البرنامج التدريبي



تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية



ووضحت أن ذلك تم بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة, على مدى أسبوعين بواقع 50 ساعة، حيث تضمن البرنامج التدريبي:1 - حساب مقدار الكثافة والتدفق.2 - التعريف بمفهوم إدارة الحشود.3 - نظريات إدارتها في موسم الحج.4 - التطبيق العملي لنظريات الحشود.5 - تسليط الضوء على الأبحاث في هذا المجال.6 - العوامل الآمنة والخطيرة المؤثرة على سلامة الحشود.7 - كيفية الاستفادة من التقنيات الإلكترونية المتاحة لتنظيم الحشود.وتسعى الجامعة إلى تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية لموظفي القطاعات المختلفة؛ بما يحقق أقصى مستويات الاحترافية في العمل، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، علاوة على تطوير المشاريع والشراكات الإستراتيجية، والدعم اللوجستي مع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وتقديم الدراسات الاستشارية التعليمية والبحثية والمجتمعية المحققة للتنمية وللاقتصاد المعرفي.