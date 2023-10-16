لـ 50 ساعة.. جامعة أمّ القرى تُقيم برنامجًا تدريبيًا في إدارة الحشود

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أقامت
جامعة أمِّ القُرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية؛ برنامجًا تدريبيًا؛
بعنوان: "آلية التعامل مع الحشود البشرية في منظومة الحج والعمرة والزيارة".
أهم
أهداف البرنامج التدريبيووضحت
أن ذلك تم بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة, على مدى أسبوعين
بواقع 50 ساعة، حيث تضمن البرنامج التدريبي:
1 - حساب مقدار الكثافة والتدفق.
2 - التعريف بمفهوم إدارة الحشود.
3 - نظريات إدارتها في موسم الحج.
4 - التطبيق العملي لنظريات الحشود.
5 - تسليط الضوء على الأبحاث في هذا المجال.
6 - العوامل الآمنة والخطيرة المؤثرة على سلامة الحشود.
7 - كيفية الاستفادة من التقنيات الإلكترونية المتاحة لتنظيم الحشود.