مواطن يشارك في احتفالات يوم التأسيس بسيارة عمرها 40 عامًا (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاركة مواطن بسيارة أجرة عمرها قرابة الـ 40 عاماً في احتفالات يوم التأسيس.



الاحتفال بيوم التأسيس



معاني الفخر والاعتزاز



وقال المواطن، في المقطع: "إن سيارته من نوع كرسيدا موديل 1979، وعمرها أكثر من 40 سنة، وهي موديل 79، وأذهب بها إلى العزيزية والطائف وحتى الرياض".وخلال المقطع، استعرض المواطن، مكونات سيارته، قائلًا: "هذا المنديل هذا عمره 30 سنة وكان يعلق في السقف في هذا النوع من السيارات".هذا وتحتفي المملكة اليوم الخميس 12 شعبان 1445هـ، الموافق 22 فبراير 2024م، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله –.وتتجسّد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.