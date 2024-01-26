الجمعة، 14 رجب 1445 ، 26 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توضيح مهم من الجوازات بشأن طريقة إصدار إقامة بعد نقل الكفالة

الجوازات
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال مستفيد بشأن "كيفية إصدار إقامة بعد نقل الكفالة؟".

كيف يمكن إصدار إقامة بعد نقل الكفالة؟اضافة اعلان


وردا على ذلك، قالت الجوازات: "يتم طلب طباعة هوية مقيم عبر خدمة توصيل الوثائق في منصة أبشر".

إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله:


في وقت سابق، تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إجراءت استخراج خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله.

وتساءل المستفيد في استفساره قائلا: "ما إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله؟".

وردا على ذلك، أوضحت الجوازات: "يتم الإجراء عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي وتنازل الورثة وإحضار صك حصر الإرث".

 طريقة تحديث بيانات جواز سفر الأبناء:


في وقت سابق، تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال مستفيد بشأن طريقة تحديث جواز سفر الأولاد وهم خارج المملكة.

وردت الجوازات: "في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل".

وتابعت: "في حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك".

كما تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار بشأن مدى إمكانية تحديث جواز السفر عند منفذ المغادرة.

تحديث بيانات جواز السفر



جاء ذلك في رد من الجوازات، على استفسار أحد المستفيدين قال فيه : "السلام عليكم.. أنا زائر بحاجة إلى تحديث بيانات جواز سفري ولكن عند دخولي على حسابي في أبشر لا أستطيع الوصول إلى قائمة الخدمات.. ماذا أفعل؟".

وأجابت الجوازات عبر حساب خدمة العملاء بقولها: "وعليكم السلام، يتم تحديث بيانات جواز السفر عند منفذ المغادرة. سعدنا بك".

كذلك أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جواز السفر لا بد أن يتم استلامه خلال مدة زمنية محددة، وذلك حتى لا يتم إلغاؤه.

استلام جواز السفر خلال 90 يومًا



وقالت الجوازات" على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "في حال تم إصدار جواز السفر ولم يتم استلامه خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء يتم إلغاء الجواز، ويتطلب سداد رسوم الإصدار مرة أخرى، وحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك".

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "إذا مرت 7 أيام ولم أستلم الجواز هل يترتب عليه شيء؟".

كم من الوقت يستغرق تجديد جواز السفر؟


ويستغرق تجديد جواز السفر 3 أيام من بداية بدء الخدمة، حيث يتم استخراج موافقة الإدارة العامة للجوازات، وبعدها يمكن للمستفيد أن يحصل على الجواز الجديد الخاص به، إما من خلال البريد أو استلامه من أحد فروع ومكاتب الجوازات.

ويصدر الجواز لمن أتم 21 عامًا من خلال منصة أبشر بحسابه الشخصي.

وأعلنت "الجوازات" في وقت سابق خطوات استلام الجواز عن طريق البريد السعودي (سُبل) بعد التجديد عبر منصة (أبشر).

وذكرت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الخطوات تشمل، طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر، ثم التوجه إلى أقرب مكتب للبريد، مع أهمية إحضار الجواز القديم وتسليمه والتأكد من العنوان الوطني الخاص.

طريقة تجديد جواز السفر


1 - الدخول إلى رابط منصة أبشر.
2 - اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسة.
3 - اختيار إصدار جواز سفر أو تجديده.
4 - سجل اسم المستفيد من الخدمة.
5 - ستظهر بيانات جواز السفر.
6 - اختيار مدة صلاحية جواز السفر.
7 - حدد مكان استلام الجواز من إحدى مقرات الجوازات أو البريد السعودي.
8 - وافق على الشروط والأحكام.
9 - أكد طلبك.

خطوات تجديد جواز السفر:



- أحضر ما يثبت تجديد الجواز من منصة أبشر.
- أكد عنوانك الوطني أو قم بتسجيل عنوان وطني جديد لك.
- أحضر جوازك القديم وسلمه إلى الموظف المختص بالبريد.
- سدد رسوم إيصال الجواز إلى البريد.


اقرأ أيضا

الإطاحة بمروجي السموم في عسير بحوزتهم 172 كجم من المخدرات

"الجوازات" تدشن مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية

عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي كريم وولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

عاجل.. إعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من اختبار القدرات والتحصيلي

رسوم إتمام التنازل عن ملكية السيارة عبر منصة أبشر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 11:23 م الخميس، 25 يناير 2024

"الجوازات" تدشن مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية

الإقامة المميزة 11:01 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. الإقامة المميزة الجديدة .. رابط التقديم على إقامة مستثمر أعمال

المركز الوطني للأرصاد 1:11 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارًا باللون الأحمر على مكة والمنطقة الشرقية

الضمان الاجتماعي 1:00 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. الضمان الاجتماعي المطور يجيب على 8 استفسارات ملحة

اقرأ أيضا

اماكن مخصصة - المرور - لذوي الاعاقة
8:25 م الخميس، 25 يناير 2024

"المرور" يضبط 1659 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة

زراعة النخيل
7:22 م الخميس، 25 يناير 2024

تعرف على أفضل أوقات التسميد للنخيل وكميات السماد العضوي والكيماوي

حرس الحدود - قوات الحرس
7:16 م الخميس، 25 يناير 2024

جازان.. الجهات الأمنية تحبط عمليتي تهريب وترويج مواد مخدرة

قيادة - سيارة - الزكاة
6:43 م الخميس، 25 يناير 2024

سيارة موديل 2013 هل يمكن السفر بها للخليج؟ توضيح مهم من هيئة الزكاة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:00 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. تؤثر على استحقاقك الشهري.. احذر ارتكاب هذا الخطأ أثناء التسجيل في حساب المواطن

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:26 ص الجمعة، 26 يناير 2024

الجمعة 13 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

رياح واتربة - السعودية
1:24 ص الجمعة، 26 يناير 2024

إنذار باللون الأحمر على الشرقية.. وتوقعات برياح شديدة على المهد ووادي الفرع

الجوازات
1:00 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من الجوازات بشأن طريقة إصدار إقامة بعد نقل الكفالة

مساند
12:01 ص الجمعة، 26 يناير 2024

مساند يكشف عن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

حساب المواطن
12:00 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. عند استغناء القطاع الخاص عن الزوجة.. كيف يتم تعديل دخلها في حساب المواطن؟