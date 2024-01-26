عاجل.. توضيح مهم من الجوازات بشأن طريقة إصدار إقامة بعد نقل الكفالة

كيف يمكن إصدار إقامة بعد نقل الكفالة؟ اضافة اعلان



إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله:



طريقة تحديث بيانات جواز سفر الأبناء:



تحديث بيانات جواز السفر



استلام جواز السفر خلال 90 يومًا



كم من الوقت يستغرق تجديد جواز السفر؟



طريقة تجديد جواز السفر



خطوات تجديد جواز السفر:



وعليكم السلام، يتم طلب طباعة هوية مقيم عبر خدمة توصيل الوثائق في منصة أبشر. سعدنا بك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) January 25, 2024

تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال مستفيد بشأن "كيفية إصدار إقامة بعد نقل الكفالة؟".وردا على ذلك، قالت الجوازات: "يتم طلب طباعة هوية مقيم عبر خدمة توصيل الوثائق في منصة أبشر".في وقت سابق، تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إجراءت استخراج خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله.وتساءل المستفيد في استفساره قائلا: "ما إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله؟".وردا على ذلك، أوضحت الجوازات: "يتم الإجراء عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي وتنازل الورثة وإحضار صك حصر الإرث".في وقت سابق، تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال مستفيد بشأن طريقة تحديث جواز سفر الأولاد وهم خارج المملكة.وردت الجوازات: "في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل".وتابعت: "في حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك".كما تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار بشأن مدى إمكانية تحديث جواز السفر عند منفذ المغادرة.جاء ذلك في رد من الجوازات، على استفسار أحد المستفيدين قال فيه : "السلام عليكم.. أنا زائر بحاجة إلى تحديث بيانات جواز سفري ولكن عند دخولي على حسابي في أبشر لا أستطيع الوصول إلى قائمة الخدمات.. ماذا أفعل؟".وأجابت الجوازات عبر حساب خدمة العملاء بقولها: "وعليكم السلام، يتم تحديث بيانات جواز السفر عند منفذ المغادرة. سعدنا بك".كذلك أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جواز السفر لا بد أن يتم استلامه خلال مدة زمنية محددة، وذلك حتى لا يتم إلغاؤه.وقالت الجوازات" على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "في حال تم إصدار جواز السفر ولم يتم استلامه خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء يتم إلغاء الجواز، ويتطلب سداد رسوم الإصدار مرة أخرى، وحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك".جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "إذا مرت 7 أيام ولم أستلم الجواز هل يترتب عليه شيء؟".ويستغرق تجديد جواز السفر 3 أيام من بداية بدء الخدمة، حيث يتم استخراج موافقة الإدارة العامة للجوازات، وبعدها يمكن للمستفيد أن يحصل على الجواز الجديد الخاص به، إما من خلال البريد أو استلامه من أحد فروع ومكاتب الجوازات.ويصدر الجواز لمن أتم 21 عامًا من خلال منصة أبشر بحسابه الشخصي.وأعلنت "الجوازات" في وقت سابق خطوات استلام الجواز عن طريق البريد السعودي (سُبل) بعد التجديد عبر منصة (أبشر).وذكرت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الخطوات تشمل، طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر، ثم التوجه إلى أقرب مكتب للبريد، مع أهمية إحضار الجواز القديم وتسليمه والتأكد من العنوان الوطني الخاص.1 - الدخول إلى رابط منصة أبشر.2 - اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسة.3 - اختيار إصدار جواز سفر أو تجديده.4 - سجل اسم المستفيد من الخدمة.5 - ستظهر بيانات جواز السفر.6 - اختيار مدة صلاحية جواز السفر.7 - حدد مكان استلام الجواز من إحدى مقرات الجوازات أو البريد السعودي.8 - وافق على الشروط والأحكام.9 - أكد طلبك.- أحضر ما يثبت تجديد الجواز من منصة أبشر.- أكد عنوانك الوطني أو قم بتسجيل عنوان وطني جديد لك.- أحضر جوازك القديم وسلمه إلى الموظف المختص بالبريد.- سدد رسوم إيصال الجواز إلى البريد.