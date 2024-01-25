"المرور" يضبط 1659 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة

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نفذت إدارة المرور حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
1659 مركبة مخالفة في قبضة "المرور":
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وأوضحت أنه تم ضبط 1659 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وتهيب إدارات المرور الجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
توضيح مهم لـ "المرور" بشأن تسديد المخالفات
في وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن تسديد ملاك المركبات للمخالفات.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن المادة السابعة عشر، الفقرة 2 من نظام المرور، تنص على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له.
وأكدت أن نظام المرور يؤكد على أن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.
تنفيذ قرابة 1.8 مليون عملية عبر منصة "أبشر"في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة أنها تمكنت من تنفيذ قرابة 1.8 مليون عملية عبر منصة "أبشر" خلال شهر ديسمبر 2023.
تعزيز التحول الرقمي وتقليل الازدحام المروريوأضافت أن الخدمات التي تم تنفيذها والتي بلغت 1.837.996 عملية خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2023، ساهمت في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد.
تفاصيل العمليات التي تمت عبر أبشر
وشملت العمليات عبر "أبشر" أفراد: 118.122 تجديد رخصة سير مركبة، و76.941 إصدار طلب تفويض قيادة، و94.869 إذن إصلاح مركبة، و68.999 تجديد رخصة قيادة، و30.300 استبدال لوحات، و26.256 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و17.043 مبايعة مركبات، ثم 4842 صلاحية تأمين مركبات.
تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة #المرور_السعودي pic.twitter.com/6oImPzv8qU— المرور السعودي (@eMoroor) January 25, 2024