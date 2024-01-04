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من 14 دولة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة

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وصول الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين
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بدأت وفود المجموعة الأولى من المعتمرين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، التوافد إلى المدينة المنورة، اليوم الخميس.

وتنفذ البرنامج وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.اضافة اعلان


وصول الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين

 وتضم الدفعة الأولى من المجموعة 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 14 دولة من شرق آسيا وهي: 
"ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا ، منغوليا".


موعد وصول الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين

ومن المقرر أن تصل الدفعة الثانية والثالثة من المعتمرين في وقت لاحق من اليوم الخميس، ليكتمل وصول ضيوف المجموعة الأولى التي تضم 1000 معتمر من جميع دول العالم.


الاستضافة خدمة للإسلام والمسلمين

 وعبّر الضيوف عند وصولهم للمدينة المنورة، عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، مؤكدين أن هذه الاستضافة خدمة للإسلام والمسلمين.


برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة

 يذكر أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أعدّت برنامجًا تشارك به جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف، ومسجد قباء، والمواقع التاريخية في المدينة، قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

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