في خطوات بسيطة .. طريقة أداء العمرة بدون أي تأشيرة

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يسعى الكثير من المسلمين لتأدية العمرة وزيارة بيت الله الحرام داخل مكة المكرمة والقيام بالطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين كلا من جبل الصفا وجبل المروة.





طريقة أداء العمرة بدون أي تأشيرة

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ومن أعظم الأعمال التي يرغب المسلم بالقيام بها هي تأدية العمرة لأنها تقدم إليه أجر وثواب عظيم، كما أنها تطهر النفس وتزكيها، بالإضافة إلى مغفرة الذنوب والمعاصي التي ارتكبها الفرد.ولهذا يمكن الحصول على عمرة دون أن تتواجد أي تأشيرة.











شروط تأشيرة الترانزيت



1- تم إطلاق تأشيرة ترانزيت في العام الحالي من قبل المملكة وتلك التأشيرة تم طرحها بصورة إلكترونية



2- تمكن المسافرين المارين بالمملكة من أداء مناسك العمرة أو التوجه إلى المسجد النبوي الشريف أو يمكن قضاء إجازة قصيرة والاستمتاع بالكثير من الرحلات والفعاليات التي تخص موسم الرياض، بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية التي تتواجد داخل المملكة .







شروط مهمة يجب توفرها لتتمكن من أداء العمرة



وحتى يتمكن الفرد من ذلك يجب أن تتوفر به عدة شروط وهي كالآتي:



1- يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالفرد ساري المفعول بمدة تصل إلى 6 أشهر أو أكثر من ذلك.



وحتى يتمكن الفرد من ذلك يجب أن تتوفر به عدة شروط وهي كالآتي:1- يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالفرد ساري المفعول بمدة تصل إلى 6 أشهر أو أكثر من ذلك.

2- يجب أن يتم الحصول على تذكرة سفر وتكون صالحة إلى الواجهة النهائية والتي تكون بواسطة شركة طيران ناس أو شركة الخطوط الجوية السعودية.





3-يتم السماح إلى مختلف الجنسيات العربية ولا يتم استثناء أي دولة.







خطوات الحصول على تأشيرة ترانزيت





1- يتم الحجز والحصول على تأشيرة ترانزيت من خلال موقع شركة الطيران الإلكتروني.



2- يتم حجز التذكرة وتحديدها لتصبح ترانزيت، ويتم اختيار المملكة هي التي سيكون الترانزيت بها، وبالتالي يتمكن الفرد من أداء العمره أو يتمكن من قضاء وقت ممتع داخل المملكة.