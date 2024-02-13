بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شرق قلوة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيره على أحياء شرق محافظة قلوة في تهامة الباحة مساء اليوم الثلاثاء.





أمطار على قلوة



أمطار على المدينة المنورة



توقعات حالة الطقس



واظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء شرق قلوة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس ليوم غد، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطاراً خفيفة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على الحناكية والمهد والعيص، وبدر، ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ١٢ فجرًا وتستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض ، الشرقية.



