من معبر رفح.. عبور قوافل المملكة لمساعدات أهالي غزة

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ضمن
حملة المملكة لمساعة الشعب الفلسطيني، عبرت اليوم، قافلة إغاثية جديدة مقدمة من
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية معبر رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع
غزة.
مساعدات
غذائية وطبية وإيوائيةوأوضح
مركز الملك سلمان للإغاثة، أن القافلة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية
وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأبان حسب "الإخبارية"، أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
وصول
الطائرة الإغاثية الـ 25 إلى قطاع غزةفي
الوقت نفسه، وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة
الإغاثية الـ 25، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة
الدفاع .
وتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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