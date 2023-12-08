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ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة الثالثة من شحنات المملكة لإغاثة المتضررين في غزة

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حاويات المملكة
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استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد المصري.اضافة اعلان


يأتي هذا ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

300 حاوية كبيرة  تزن 1246 طنا

وحملت الباخرة الجديدة على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طنا، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك.

100 حاوية تشتمل مواد غذائية

كما تضمنت أيضاً 100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، وحليب الأطفال سائل طويل الأجل، وكذلك مواد إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

 مساعدات غذائية وطبية وإيوائية

وقبل أيام وصلت باخرتان إغاثيتان سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة إلى ميناء بورسعيد تحملان مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.


وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة

فيما وصل إجمالي تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة عبر "ساهم" إلى 551,457,826 ريال إثر مشاركة 1,114,570 مشاركين حتى الآن.

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