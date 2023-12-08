ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة الثالثة من شحنات المملكة لإغاثة المتضررين في غزة

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استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد المصري. اضافة اعلان





يأتي هذا ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.





300 حاوية كبيرة تزن 1246 طنا



100 حاوية تشتمل مواد غذائية



مساعدات غذائية وطبية وإيوائية



تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة



وحملت الباخرة الجديدة على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طنا، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك.كما تضمنت أيضاً 100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، وحليب الأطفال سائل طويل الأجل، وكذلك مواد إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.وقبل أيام وصلت باخرتان إغاثيتان سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة إلى ميناء بورسعيد تحملان مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.فيما وصل إجمالي تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة عبر "ساهم" إلى 551,457,826 ريال إثر مشاركة 1,114,570 مشاركين حتى الآن.