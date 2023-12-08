ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة الثالثة من شحنات المملكة لإغاثة المتضررين في غزة

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استقبل
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الباخرة الثالثة من شحنات
الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد المصري.
يأتي هذا ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.
300
حاوية كبيرة تزن 1246 طناوحملت
الباخرة الجديدة على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طنا، منها 200 حاوية تشتمل
على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك.
100
حاوية تشتمل مواد غذائية كما
تضمنت أيضاً 100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، وحليب الأطفال سائل
طويل الأجل، وكذلك مواد إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني
داخل قطاع غزة.
📹 #فيديو | فريق #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يستقبل في ميناء بورسعيد بـ #مصر الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في #غزة https://t.co/T0ZzhoTGI7#جريدة_الرياض pic.twitter.com/lTFLRzGgrZ— جريدة الرياض (@AlRiyadh) December 8, 2023
مساعدات غذائية وطبية وإيوائيةوقبل
أيام وصلت باخرتان إغاثيتان سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة إلى ميناء بورسعيد
تحملان مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.
وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
تبرعات
الحملة الشعبية لإغاثة غزةفيما
وصل إجمالي تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة عبر "ساهم" إلى
551,457,826 ريال إثر مشاركة 1,114,570 مشاركين حتى الآن.
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