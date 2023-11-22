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استمرار الجسر السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة (فيديوهات)

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قافلة خير
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أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استمرار الجسر البحري والبري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.
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استمرار الجسر البحري إلى غزة

وأوضح أنه جرى تسيير القوافل من ميناء جدة الإسلامي، مؤكدًا تواصل الجسر البحري الإغاثي السعودي المتجه إلى ميناء بورسعيد في مصر.
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبد الله الربيعة: إن المملكة تتمنى أن ترى الأمن يعم فلسطين، لمساهمة الجميع في إنقاذ حياة الأبرياء المدنيين في غزة.

مئات الشاحنات تقف بمعبر رفح

وناشد المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال وفتح معبر رفح بشكل عاجل لدخول مئات الشاحنات الإيوئية.


وأشار على أن المملكة سيّرت السبت، أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 326 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والدوائية

ولفت إلى أن قافلة الخير تحمل 326 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والدوائية و 20 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات والمساعدات لا تزال مستمرة.


وبين أن الجسر البحري الإغاثي السعودي يحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تزن 1050 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.


قافلة خير السعودية قبل توجهها إلى معبر رفح

فيما انطلقت اليوم قافلة خير المملكة منطلقة إلى معبر رفح لإغاثة الشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة.



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