"من المدينة إلى العالم".. 530 مليون ريال مبيعات التمور

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كشف مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة، المهندس أيمن السيد، أن كميات إنتاج التمور بالمنطقة خلال ثلاثة الأشهر الماضية بلغت 42 مليون كجم، بقيمة تتجاوز 530 مليون ريال. اضافة اعلان





إنتاج ومبيعات التمور



الخدمات الزراعية



من المدينة إلى العالم



5 معارض ثقافية



وأشار إلى أنه تم خلال هذه الفترة إصدار أذونات لـ 314 إرسالية تمور عن طريق محجر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، بقيمة قاربت 30 مليون ريال، وحجم يتجاوز 8.7 ملايين كجم، وفقًا لصحيفة "الوطن".وأوضح مدير عام فرع الوزارة أن الموسم يشهد تواجد خيمة للخدمات الزراعية بجوار المزاد الرئيس في سوق التمور؛ لتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين، وشرح الاستخدام الأمثل للمبيدات الحشرية، والطرق الحديثة للري، بجانب ركن خاص لبرنامج الزراعة العضوية، حيث تشتهر المنطقة بالمزارع العضوية.ويواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة فعاليات موسم التمور تحت شعار «من المدينة إلى العالم» بهدف إثراء تجربة الزوار، وتقديم أجود أصناف التمور، بتواجد نخبة من الخبراء وكبار المزارعين؛ لشرح أنواعها وإبراز قيمتها الغذائية والاقتصادية، وتأصيل تأريخها العريق الممتد منذ القرون الإسلامية الأولى.ويصاحب الموسم منذ بدايته 5 معارض ثقافية في فنادق المنطقة المركزية والمراكز التجارية الكبرى، تقدم القهوة السعودية بجانب أشهر أنواع تمور المنطقة مع توصيفها للمعتمرين والزوار، بالإضافة إلى عقد ورش العمل التخصصية في المجال الزراعي، وشرح طرق الوقاية السليمة من سوسة النخيل الحمراء.