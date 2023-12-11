الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.اضافة اعلان

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

سماء غائمة مع تكون الضباب

في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما ولايستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج

كما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

 

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