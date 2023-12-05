الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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منها تبوك والمدينة.. تشكل السحب الممطرة على 5 مناطق

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سحب ممطرة
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أعلنت جمعية الطقس والمناخ اليوم، أنها رصدت تشكل السحب التي قد تكون ممطرة على الحدود المملكة مع الأردن وعلى وجه التحديد شمالي مناطق "تبوك والجوف والحدود الشمالية"، وربما تمتد ناحية الشريط الساحلي لمنطقتي تبوك والمدينة.اضافة اعلان

تبدأ اليوم.. حالة مطرية متوقعة

فيما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من حالة مطرية خامسة لوسم هذا العام على مناطق مختلفة من المملكة.

حالة ممطرة تبدأ اليوم الثلاثاء

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم هذا لعام متوقع أن تكون بدايته اليوم الثلاثاء 21 جماد الأول 1445هـ.

أمطار متفاوتة على مكة والمدينة وشمال المملكة

وأضاف أنه يتوقع أمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة.
 وأشار إلى أنه لا يستبعد أن تمتد الحالة المتوقعة إلى أجزاء من منطقة مكة من المملكة تمتد الى أجزاء من فلسطين و سوريا والاردن ولينان وشمال مصر.


أمطار رعدية ورياح متربة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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