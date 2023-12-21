منها الرياض.. تحذير عاجل من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق لـ 8 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح قوية
وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
رياح
قوية مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطقوأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية،
وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الحناكية والعهد".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع والوجه وتيماء وحقل".
3 - منطقة القصيم، وتشمل "النبهانية وضرية وعقلة الصقور.
4 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة والخرمة والمويه ورنية والشعيبة".
6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء وموقق".