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منها الرياض.. تحذير عاجل من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق لـ 8 مساءً

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رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الحناكية والعهد".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع والوجه وتيماء وحقل".
3 - منطقة القصيم، وتشمل "النبهانية وضرية وعقلة الصقور.
4 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة والخرمة والمويه ورنية والشعيبة".
6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء وموقق".

الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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