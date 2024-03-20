مفقود حائل.. فريق عون يبحث عن شاب اختفى بالنفود الكبير

أ أ

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أن فريقها انطلق، صباح اليوم الأربعاء، للبحث عن مفقود حائل الذي اختفى بالنفود الكبير.





فريق عون يبحث عن شاب اختفى بالنفود الكبير



"إنجاد" يُعلن العثور على مفقود حائل



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فريق الجمعية انطلق للمشاركة في عملية البحث عن مفقود مشيد بمنطقة حائل.وأضافت أن المفقود يبلغ من العمر 37 عامًا، ويستقل مركبه من نوع "فورتشنر" أبيض، مشيرة إلى أنه قصد طريقًا بريًا عبر النفود الكبير مختصرًا باتجاه هجرة العسافية.وقبل أسابيع، أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور على مفقود حائل، مؤكدًا أن فارس الفريق محمد بن حبيب الشمري، عثر على مفقود جبه وهو بصحة طيبة ولله الحمد، متقدمًا بالشكر الجزيل للأعضاء المشاركين، كتب الله أجرهم، وجزاهم خير الجزاء.يُذكر أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد "إنجاد"، ومعتمد لدى الدفاع المدني، وقد تلقى الفريق عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.