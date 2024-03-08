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"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقود مترجل بشكاعة في تبوك

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فريق إنجاد
أ أ
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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أن عددًا من أعضائه تحركوا بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من شكاعة التابعة لمنطقة تبوك.اضافة اعلان

"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقود مترجل بتبوك

وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه جاري البحث عن المفقود بمنطقة تبوك بالتحديد بمحيط "شكاعة"، والذي وردت البلاغات عنه أنه مترجلًا.

العثور على مفقود موقق محتجزًا في سفح الجبل

يأتي هذا بعد أيام فقط من إعلان الفريق العثور على مفقود موقق بمنطقة حائل محتجزًا في سفح الجبل.


وأكد أن فارس الفريق "أحد أعضائه" ويدعى سعد جزاع الشمري، عثر على مفقود موقق محتجزًا بسفح جبل في حائل، وأنه لا تزال الجهات المختصّة وفريق إنجاد في الموقع لمساعدته.

3 بلاغات عن مفقودين في مناطق المملكة

وعلى مدار أسبوع باشر "إنجاد" 3 بلاغات عن مفقودين في مناطق مختلفة من المملكة.

"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقودَيْن بالرياض

وأكد "الفريق" أنه قبل أسبوع تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة التابعة لمنطقة الرياض، كانا يستقلان مركبة من نوع هايلوكس أبيض 2009
.

إنجاد يبحث عن مفقود بالقرب من الشيحية

وفي وقت سابق، أعلن الفريق أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية، حيث أرسل عددًا من أفراد الفريق للبحث عن المفقود وتحديد موقعه.

عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع

وكشف فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 970 بلاغًا في عدة أماكن.
وقالت المنصة أيضًا إنها تلقت 3 بلاغات عن أشخاص مفقودين، و782 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.

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