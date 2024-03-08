"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقود مترجل بشكاعة في تبوك

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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أن عددًا من أعضائه تحركوا بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من شكاعة التابعة لمنطقة تبوك.





"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقود مترجل بتبوك



العثور على مفقود موقق محتجزًا في سفح الجبل



3 بلاغات عن مفقودين في مناطق المملكة



"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقودَيْن بالرياض



إنجاد يبحث عن مفقود بالقرب من الشيحية



عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع



وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه جاري البحث عن المفقود بمنطقة تبوك بالتحديد بمحيط "شكاعة"، والذي وردت البلاغات عنه أنه مترجلًا.يأتي هذا بعد أيام فقط من إعلان الفريق العثور على مفقود موقق بمنطقة حائل محتجزًا في سفح الجبل.وأكد أن فارس الفريق "أحد أعضائه" ويدعى سعد جزاع الشمري، عثر على مفقود موقق محتجزًا بسفح جبل في حائل، وأنه لا تزال الجهات المختصّة وفريق إنجاد في الموقع لمساعدته.وعلى مدار أسبوع باشر "إنجاد" 3 بلاغات عن مفقودين في مناطق مختلفة من المملكة.وأكد "الفريق" أنه قبل أسبوع تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة التابعة لمنطقة الرياض، كانا يستقلان مركبة من نوع هايلوكس أبيض 2009وفي وقت سابق، أعلن الفريق أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية، حيث أرسل عددًا من أفراد الفريق للبحث عن المفقود وتحديد موقعه.وكشف فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 970 بلاغًا في عدة أماكن.وقالت المنصة أيضًا إنها تلقت 3 بلاغات عن أشخاص مفقودين، و782 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.