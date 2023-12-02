السبت 18 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 18 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 2 ديسمبر 2023م. اضافة اعلان





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة:



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:48 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:17، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:44 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:07 مساءً.○ موعد أذان الفجرمكة – 5:22المدينة – 5:27الرياض – 4:59○ موعد أذان الظهرمكة – 12:10المدينة – 12:11الرياض – 11:43○ موعد أذان العصرمكة – 3:17المدينة – 3:12الرياض – 2:44○ موعد أذان المغربمكة – 5:38المدينة – 5:33الرياض – 5:04○ موعد أذان العشاءمكة – 7:08المدينة – 7:03الرياض – 6:34