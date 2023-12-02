السبت 18 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 18
جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 2 ديسمبر 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر
والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:48 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء
الساعة 6:17، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:44 صباحاً،
ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:07 مساءً.
مواقيت
الصلاة في جميع مناطق المملكة:○
موعد أذان الفجر
مكة – 5:22
المدينة – 5:27
الرياض – 4:59
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:10
المدينة – 12:11
الرياض – 11:43
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:17
المدينة – 3:12
الرياض – 2:44
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:38
المدينة – 5:33
الرياض – 5:04
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:08
المدينة – 7:03
الرياض – 6:34