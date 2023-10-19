ظهر اليوم.. شاهد غزارة أمطار رجال ألمع في عسير

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وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقط ظهر اليوم أمطار غزيرة على الشعبين بمحافظة رجال ألمع في عسير.





أمطار على الشعبين برجال ألمع بعسير اضافة اعلان



أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة



أمطار وسيول ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الشعبين برجال ألمع في عسير أمطار غزيرة مع تساقط حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.