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صحيفة تواصل الالكترونية

ظهر اليوم.. شاهد غزارة أمطار رجال ألمع في عسير

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أمطار رجال ألمع بعسير
أ أ
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وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقط ظهر اليوم أمطار غزيرة على الشعبين بمحافظة رجال ألمع في عسير.

أمطار على الشعبين برجال ألمع بعسيراضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الشعبين برجال ألمع في عسير أمطار غزيرة مع تساقط حبات البرد.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح نشطة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

 



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