الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

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مستفيد يشكو عدم البت في التعديل الشكلي لصك التملك لأكثر من عام؟ إحكام تعلق

منصة احكام
منصة إحكام
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تفاعل الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، مع استفسار مستفيد بشأن عدم البت في التعديل الشكلي لصك التملك لأكثر من عام.اضافة اعلان
وقال المستفيد في استفساره: "كم الفترة التي تحتاجها لجنة النظر المختصة، الآن تجاوزت الفترة السنة ولم يبت في موضوع التعديل الشكلي مع أن الصك واضح وسليم؟".

إجراءات إثبات الملكية العقارية


وأجابت منصة إحكام، بقولها: "أهلاً بك، تعمل إحكام على دعم استكمال إجراءات إثبات الملكية العقارية وفق الشروط والضوابط التالية: ⁦"اضغط هنا"⁩ ، وسيتم التواصل معكم فور انتهاء الطلب من الدراسة النهائية، دمت بخير".

طلبات استكمال صك الاستحكام



وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، قد حددت 6 متطلبات للتقديم لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام.
- الإعلان في الصحيفة
- إضافة الأطوال والمساحة
- التعديل الذي يؤثر على المجاورين
- مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام

متطلبات التقديم


• صك تملك مكتسب الصفة نهائية
• رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام يتضمن رقم الصك وتاريخه ومصدره
• هوية مقدم الطلب
• هوية ممثل صاحب الطلب مع الوكالة، واذا كان وارثاً يتم إرفاق حصر ورثة
• تسجيل حساب في منصة إحكام

خطوات التسجيل

- التسجيل في منصة إحكام
- مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة
- تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة
- متابعة حالة الطلب في المنصة

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، قد تفاعلت مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن طلبات تملك العقار ومعرفة ومعرفة مسار الطلب.
جاء ذلك في رد من إحكام، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل مرحلة الإعلان قبل لجنة المراجعة أو بعدها؟".

منصة إحكام ومسار طلبات التملك


وأجابت منصة إحكام، بقولها : "حياك الله، يمكنك الدخول على الرابط التالي "اضغط هنا"،⁩ ومعرفة مسار الطلب.

كذلك أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، أن المقابل المالي هو نظير تقديم حزمة من الخدمات من قبل إحكام لخدمة الطلب بالشكل اللازم.

طلبات التملك والمقابل المالي


جاء ذلك في رد من منصة إحكام، على سؤال مستفيد بشأن مدى إمكانية استعادة المقابل المالي في حال رفض طلبات التملك.
وأجابت منصة إحكام، بقولها: "أهلاً بك، المقابل المالي هو نظير تقديم حزمة من الخدمات من قبل إحكام لخدمة الطلب بالشكل اللازم، ولا يتعلق بالموافقة من عدمه، دمت بخير".

اختصاصات منصة إحكام العقارية

وتختص منصة إحكام باستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، حيث تنظر الأمانة العامة للجان في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة.

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