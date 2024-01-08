الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

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منصة إحكام توضح آلية معرفة مسار طلب تملك العقار

منصة احكام
منصة إحكام
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تفاعلت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن طلبات تملك العقار ومعرفة ومعرفة مسار الطلب.اضافة اعلان
جاء ذلك في رد من إحكام، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل مرحلة الإعلان قبل لجنة المراجعة أو بعدها؟".

منصة إحكام ومسار طلبات التملك


وأجابت منصة إحكام، بقولها : "حياك الله، يمكنك الدخول على الرابط التالي "اضغط هنا"،⁩ ومعرفة مسار الطلب.

وفي وقت سابق، أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، أن المقابل المالي هو نظير تقديم حزمة من الخدمات من قبل إحكام لخدمة الطلب بالشكل اللازم.

طلبات التملك والمقابل المالي


جاء ذلك في رد من منصة إحكام، على سؤال مستفيد بشأن مدى إمكانية استعادة المقابل المالي في حال رفض طلبات التملك.
وأجابت منصة إحكام، بقولها: "أهلاً بك، المقابل المالي هو نظير تقديم حزمة من الخدمات من قبل إحكام لخدمة الطلب بالشكل اللازم، ولا يتعلق بالموافقة من عدمه، دمت بخير".

اختصاصات منصة إحكام العقارية

وتختص منصة إحكام باستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، حيث تنظر الأمانة العامة للجان في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة.

خطوات التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات 1445

1ـ في البداية يجب عليك التوجه نحو الموقع الإلكتروني لمنصة إحكام.
2ـ ثم من النافذة الرئيسة انقر على التسجيل في المنصة.
3ـ ستنتقل إلى نافذة تعبئة البيانات قم بتعبئة النموذج الموضح أمامك وسجل كافة بياناتك الشخصية.
4ـ ثم بعد ذلك أرفق المستندات والأوراق المطلوبة ثم بعد ذلك أرسل طلبك.
5ـ بعد ذلك قم بمراجعة المكتب الهندسي لرفع تقرير مساحة العَقَار على المنصة.
6ـ تابع حالة طلبك باستمرار لتتعرف على كل جديد.

اختصاصات منصة إحكام

ـ تختص المنصة في النظر في طلبات تملك العقارات.
ـ النظر في طلبات تعديل ملكية العقارات.
ـ النظر في طلبات تعديل علي صك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.
ـ تهتم بالنظر في طلبات إثبات تملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط المتعارف عليها.

شروط تعديل وتملك العقارات منصة إحكام

1ـ يشترط ألا يكون قد سبق الفصل في أمر العَقَار بحكم قضائي مكتسب ذي صفة نهائية.
2ـ يجب ألا يكون العَقَار المختص ضمن المواقع التي لا يجوز الحصول فيها على الملكية سواء بموجب الشرع أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
3ـ أن تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العَقَار المختص قبل أمر المنع من الإحياء.

ما وثائق التملك في منصة إحكام؟

ـ وثيقة توضح بيانات العقّار ونوع العقّار ونوع العقّار ومساحة العقّار بالمتر المربع.
ـ مستند يوضح موقع العقّار ونوع الطلب.
ـ صورة من بطاقة الهُوِيَّة للمتقدم.
ـ صورة من سجل الجهة في حالة أن المدعى عليه له شخصية اعتبارية.
ـ نسخة من بيانات الوكيل إن وجد ونسخة من بيانات المحامي.
ـ نسخة من الوكالة للشرعية والتفويض الرسمي.
ـ رفع لمساحة العقّار من مكتب معتمد يتضمن نوع العقار وإحداثيات وموقعه وحدوده.

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