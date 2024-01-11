الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

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متى يتم البت في التعديل الشكلي لتملك العقارات؟ إحكام تعلق

منصة احكام
منصة إحكام
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تفاعلت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، مع تساؤلات واستفسارات بشأن قرارات التعديل الشكلي لطلبات التملك.
جاء ذلك في رد من إحكام، عبر حسابها في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "ننتظر قرار إحكام في التعديل الشكلي الرجاء البت فيه عاجل لنا أكثر من ثلاث شهور؟".اضافة اعلان

إجراءات إثبات تملك العقارات


وأجابت منصة إحكام، بقولها: "تعمل إحكام على دعم إستكمال إجراءات إثبات الملكية العقارية وفق الشروط والضوابط التالية: "اضغط هنا"⁩، وسيتم التواصل معكم فور إنتهاء الطلب من الدراسة النهائية.

وفي وقت سابق، أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، أن المقابل المالي هو نظير تقديم حزمة من الخدمات من قبل إحكام لخدمة الطلب بالشكل اللازم.

طلبات التملك والمقابل المالي


جاء ذلك في رد من منصة إحكام، على سؤال مستفيد بشأن مدى إمكانية استعادة المقابل المالي في حال رفض طلبات التملك.
وأجابت منصة إحكام، بقولها: "أهلاً بك، المقابل المالي هو نظير تقديم حزمة من الخدمات من قبل إحكام لخدمة الطلب بالشكل اللازم، ولا يتعلق بالموافقة من عدمه، دمت بخير".

اختصاصات منصة إحكام العقارية

وتختص منصة إحكام باستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، حيث تنظر الأمانة العامة للجان في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة.

خطوات التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات 1445

1ـ في البداية يجب عليك التوجه نحو الموقع الإلكتروني لمنصة إحكام.
2ـ ثم من النافذة الرئيسة انقر على التسجيل في المنصة.
3ـ ستنتقل إلى نافذة تعبئة البيانات قم بتعبئة النموذج الموضح أمامك وسجل كافة بياناتك الشخصية.
4ـ ثم بعد ذلك أرفق المستندات والأوراق المطلوبة ثم بعد ذلك أرسل طلبك.
5ـ بعد ذلك قم بمراجعة المكتب الهندسي لرفع تقرير مساحة العَقَار على المنصة.
6ـ تابع حالة طلبك باستمرار لتتعرف على كل جديد.

اختصاصات منصة إحكام

ـ تختص المنصة في النظر في طلبات تملك العقارات.
ـ النظر في طلبات تعديل ملكية العقارات.
ـ النظر في طلبات تعديل علي صك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.
ـ تهتم بالنظر في طلبات إثبات تملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط المتعارف عليها.

شروط تعديل وتملك العقارات منصة إحكام

1ـ يشترط ألا يكون قد سبق الفصل في أمر العَقَار بحكم قضائي مكتسب ذي صفة نهائية.
2ـ يجب ألا يكون العَقَار المختص ضمن المواقع التي لا يجوز الحصول فيها على الملكية سواء بموجب الشرع أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
3ـ أن تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العَقَار المختص قبل أمر المنع من الإحياء.

ما وثائق التملك في منصة إحكام؟

ـ وثيقة توضح بيانات العقّار ونوع العقّار ونوع العقّار ومساحة العقّار بالمتر المربع.
ـ مستند يوضح موقع العقّار ونوع الطلب.
ـ صورة من بطاقة الهُوِيَّة للمتقدم.
ـ صورة من سجل الجهة في حالة أن المدعى عليه له شخصية اعتبارية.
ـ نسخة من بيانات الوكيل إن وجد ونسخة من بيانات المحامي.
ـ نسخة من الوكالة للشرعية والتفويض الرسمي.
ـ رفع لمساحة العقّار من مكتب معتمد يتضمن نوع العقار وإحداثيات وموقعه وحدوده.

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