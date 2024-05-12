أنهار جارية.. استمرار تساقط الأمطار مع السيول القوية على مناطق المملكة (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار وملأت الشوارع والأودية
والطرقات نتيجة استمرار تساقط الأمطار مع حبات البرد.
📍سيل طريق السليله العلا— طقس (@tqqs) May 11, 2024
شمال غرب #المدينة_المنورة
السبت ٣ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
11 مايو 2024م
متابعة | مشاري العوفي
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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، كيف جرت السيول المتدفقة كالأنهار مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.
أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان،
عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار في حين تكون
متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، تمتد إلى
الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة
والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.
📍امطار غزيرة غرب #حفر_الباطن— طقس (@tqqs) May 11, 2024
ليلة الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
12 مايو 2024م
متابعة | منيف الدليمي
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