أنهار جارية.. استمرار تساقط الأمطار مع السيول القوية على مناطق المملكة (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار وملأت الشوارع والأودية والطرقات نتيجة استمرار تساقط الأمطار مع حبات البرد.





شمال غرب

السبت ٣ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

11 مايو 2024م

متابعة | مشاري العوفي

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. pic.twitter.com/ZD5jIG9X62 📍سيل طريق السليله العلاشمال غرب #المدينة_المنورة السبت ٣ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ11 مايو 2024ممتابعة | مشاري العوفي May 11, 2024

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، كيف جرت السيول المتدفقة كالأنهار مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.





ليلة الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

12 مايو 2024م

متابعة | منيف الدليمي

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. pic.twitter.com/YWGeVfOFlQ 📍امطار غزيرة غرب #حفر_الباطن ليلة الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ12 مايو 2024ممتابعة | منيف الدليمي May 11, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.