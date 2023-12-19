الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مسؤول بـ"الداخلية" يكشف عن تحد كبير أمام الوزارة بشأن الذكاء الاصطناعي

غعفغعف
د. بندر آل مشاري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية د. بندر آل مشاري، أن الوزارة أمام تحد كبير لدمج العمل الميداني بالذكاء الاصطناعي.

وزارة الداخلية حققت السبق في التحول الرقمي

وأوضح في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة حققت سبقًا كبيرًا جدًا في التحول الرقمي، بالخدمات المكتبية، حيث أصبح العميل بإمكانه التفاعل مع هذه الخدمات عن بُعد وفي أي وقت.

يمكن الاستفادة من الخدمات في أي وقت وكل مكان

وأكد أن الوزارة سهلت المهمة على المستفيدين من هذه الخدمات عن طريق الرقمنة، حيث يمكن الاستفادة من الخدمات في أي مكان وفي أي وقت ودون الحاجة للورق أو الحاجة لتكرار المراجعة.


وبين أن الرد على الاستفسارات يأتي سريًعًا في أقل من دقيقة، مؤكدًا أن العمل بوزارة الداخلية لا يقتص فقط على المكاتب، لكن الجزء الأكبر منه بتعلق بالعمل الميداني، حيث إن الأمن والسلامة أهم وظيفتان للوزارة.

الذكاء الاصطناعي له دور كبير ومهم في العمل الميداني

وأشار إلى أن العمل الميداني هو عصب عمل الوزارة حيث يقوم رجال الأمن بالعمل على خدمة وسلامة المواطنين في أي مكان، متعاملين بشكل سريع مع الحوادث والبلاغات، مبينًا أن الذكاء الاصطناعي له دور كبير ومهم في مجال العمل الميداني وخدمات السلامة.
اضافة اعلان

 

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة وضباب بالشمالية

لأول مرة.. ربط سيارات الإسعاف بإشارات المرور لفتح الطريق تلقائيًا

محكمة جدة تُحوّل مخالفات مرورية على سيدة بـ 20 ألف ريال إلى طليقها

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن التأخير في تجديد إقامة السائق

وزارة البيئة تمنح تراخيص لحصد مياه الأمطار والسيول .. تعرف على التفاصيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنقل الحشود 8:20 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

"الداخلية" توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود خلال موسم حج 1444هـ

ديوان المظالم 6:25 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

زمن قياسي.. نجاح عملية إخلاء افتراضية بـ"المظالم" في 3 دقائق

اقرأ أيضا

2023-12-19_00-45-28
1:17 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

بعد إطلاقه .. تفاصيل أول مشروع نقل عام للحافلات يعمل بالطاقة النظيفة

مواقيت الصلاة
1:16 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الثلاثاء 6 جمادى الآخرة.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

مساند
12:36 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

هل يمكن استقدام العمالة المنزلية مباشرة عبر منصة مساند؟

مطارات جدة
11:55 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

شركة مطارات جدة تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

-الجوازات ..
3:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن التأخير في تجديد إقامة السائق

تربية الاطفال
11:36 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

للآباء والأمهات.. 14 طريقة ذكية تزرع الحب بين الإخوة في المنزل

مواقيت الصلاة
1:16 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الثلاثاء 6 جمادى الآخرة.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

أسعار العملات5
11:01 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل على 30 ألف ريال تمويل موسمي من بنك التنمية؟

اختبار القدرة المعرفية
10:04 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة الإعفاء من رسوم الاختبارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
9:04 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. رواتب تبدأ من ٧ آلاف ريال.. طريقة ورابط التقديم على وظائف "STC"