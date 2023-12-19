مسؤول بـ"الداخلية" يكشف عن تحد كبير أمام الوزارة بشأن الذكاء الاصطناعي

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كشف
مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية د. بندر آل مشاري، أن الوزارة أمام تحد كبير
لدمج العمل الميداني بالذكاء الاصطناعي.
وزارة
الداخلية حققت السبق في التحول الرقميوأوضح
في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة حققت سبقًا كبيرًا جدًا في التحول الرقمي، بالخدمات
المكتبية، حيث أصبح العميل بإمكانه التفاعل مع هذه الخدمات عن بُعد وفي أي وقت.
يمكن
الاستفادة من الخدمات في أي وقت وكل مكانوأكد أن الوزارة سهلت المهمة على المستفيدين من هذه الخدمات عن طريق الرقمنة، حيث يمكن الاستفادة
من الخدمات في أي مكان وفي أي وقت ودون الحاجة للورق أو الحاجة لتكرار المراجعة.
فيديو | مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية د. بندر آل مشاري: الوزارة أمام تحد كبير لدمج العمل الميداني بالذكاء الاصطناعي #ملتقى_الحكومة_الرقمية #الإخبارية pic.twitter.com/CU3ISW7Pxe— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2023
وبين أن الرد على الاستفسارات يأتي سريًعًا في أقل من دقيقة، مؤكدًا أن العمل بوزارة الداخلية لا يقتص فقط على المكاتب، لكن الجزء الأكبر منه بتعلق بالعمل الميداني، حيث إن الأمن والسلامة أهم وظيفتان للوزارة.
الذكاء الاصطناعي له دور كبير ومهم في العمل
الميدانيوأشار إلى أن العمل الميداني هو عصب عمل الوزارة
حيث يقوم رجال الأمن بالعمل على خدمة وسلامة المواطنين في أي مكان، متعاملين بشكل
سريع مع الحوادث والبلاغات، مبينًا أن الذكاء الاصطناعي له دور كبير ومهم في مجال
العمل الميداني وخدمات السلامة.
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