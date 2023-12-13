"الداخلية" توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود خلال موسم حج 1444هـ

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حققت وزارة الداخلية إنجازات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أسهمت في الاستفادة من الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافية اضافة اعلان





تنظيم إدارة الحشود في موسم حج 1444هـ



سلاسة تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة



توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة موسم الحج



رصد الظواهر الأمنية في الحرم والمشاعر



تمرير البيانات إلى صناع القرار في مركز العمليات



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ووظفت الوزارة هذه القدرات في مفهوم الجانب الأمني في تنظيم إدارة الحشود خلال موسم الحج لعام 1444هـ (2023)، لتقديم تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن.بهدف وضمان سلاسة تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، وتماشيًا مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج.ووظفت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في موسم الحج.وجاء التوظيف عبر منصة سواهر، ومنصة بصير، لرفع مستوى الدقة في رصد الظواهر الأمنية في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.ووضع الخطط الأمنية الاستباقية لإدارة وتنظيم حركة الحشود، وتمرير تلك البيانات إلى صناع القرار في مركز العمليات والسيطرة لاتخاذ القرارات المناسبة.