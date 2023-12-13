"الداخلية" توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود خلال موسم حج 1444هـ

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حققت وزارة الداخلية إنجازات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أسهمت في
الاستفادة من الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافية
تنظيم إدارة الحشود في موسم حج 1444هـووظفت الوزارة هذه القدرات في مفهوم الجانب الأمني في تنظيم إدارة الحشود
خلال موسم الحج لعام 1444هـ (2023)، لتقديم تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن.
سلاسة تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسةبهدف وضمان سلاسة تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، وتماشيًا مع
مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يسعى لإحداث
نقلة نوعية في تجربة الحج.
توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة موسم الحجووظفت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خوارزميات الذكاء
الاصطناعي للمرة الأولى في موسم الحج.
رصد الظواهر الأمنية في الحرم والمشاعر وجاء التوظيف عبر منصة سواهر، ومنصة بصير، لرفع مستوى الدقة في رصد الظواهر
الأمنية في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.
تمرير البيانات إلى صناع القرار في مركز العملياتووضع الخطط الأمنية الاستباقية لإدارة وتنظيم حركة الحشود، وتمرير تلك
البيانات إلى صناع القرار في مركز العمليات والسيطرة لاتخاذ القرارات المناسبة.
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