الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الداخلية" توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود خلال موسم حج 1444هـ

تنقل الحشود
موسم حج عام 1444هـ
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حققت وزارة الداخلية إنجازات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أسهمت في الاستفادة من الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافيةاضافة اعلان

تنظيم إدارة الحشود في موسم حج 1444هـ

ووظفت الوزارة هذه القدرات في مفهوم الجانب الأمني في تنظيم إدارة الحشود خلال موسم الحج لعام 1444هـ (2023)، لتقديم تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن.

سلاسة تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة

بهدف وضمان سلاسة تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، وتماشيًا مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج.

توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة موسم الحج

ووظفت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في موسم الحج.

رصد الظواهر الأمنية في الحرم والمشاعر

وجاء التوظيف عبر منصة سواهر، ومنصة بصير، لرفع مستوى الدقة في رصد الظواهر الأمنية في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.

تمرير البيانات إلى صناع القرار في مركز العمليات

ووضع الخطط الأمنية الاستباقية لإدارة وتنظيم حركة الحشود، وتمرير تلك البيانات إلى صناع القرار في مركز العمليات والسيطرة لاتخاذ القرارات المناسبة.

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار وسيول على الرياض ومعظم المناطق

حلول مؤقتة لدفع إيجارات الموقوفة خدماتهم ومقترحات بآلية جديدة

بالتفاصيل.. مسودة نظام إجراءات التراخيص البلدية

تحذير عاجل.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة والشمالية وهذه المناطق

عاجل.. السيول تداهم محلات حراج الخردة في مكة المكرمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الداخلية 2:03 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. ضبط 7 متورطين ارتكبوا مخالفة مشينة. والداخلية تكشف العقوبة المنتظرة بحقهم وتحذر

وزارة الداخلية 2:00 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بمكة بعد قتله مواطنا بطريقة بشعة

تنزيل 1:49 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال

أهم 10 10:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في وافد وتوقيف منتحل بجدة وبيان حول صحة أمير الكويت

اقرأ أيضا

ساند
2:39 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

التأمينات: تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا

WhatsApp Image 2023-12-13 at 12.38.30 AM
2:00 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. مداهمة مفاجئة لمبنى سكني لعمالة مخالفة بالعزيزية.. ماذا وجد بداخله؟

عقارات
1:15 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

إحكام: 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

أمطار مكة المكرمة
1:01 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة على مكة والمدينة ومحافظة صوير بالجوف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

كلية الملك خالد العسكرية
8:30 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

طريقة ورابط معرفة نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية

السرطان
8:04 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أولها فريضة إسلامية.. 4 طرق تجنبك خطر الإصابة بالسرطان

أمطار المملكة
7:23 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار وسيول على الرياض ومعظم المناطق

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
6:44 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. مسودة نظام إجراءات التراخيص البلدية

أمطار المملكة
6:30 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تحذير عاجل.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة والشمالية وهذه المناطق

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
5:09 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: بهذه الطريقة تستفيد الطالبة الجامعية من الدعم